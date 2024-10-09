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AH股新聞

09/10/2024 09:01

《貿易摩擦》土耳其對中國電動車加關稅，商務部向世貿提磋商請求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國商務部新聞發言人在答記者問時表示，
中方就土耳其電動汽車和其他車輛加徵關稅和進口許可證措施在世貿組織向土方提出磋商請求。
土方對自中國進口的電動汽車和其他車輛征收４０％的附加關稅，並設置進口許可證限制。該歧
視性措施違反世貿組織規則，是典型的保護主義做法。
　　中國商務部稱，敦促土方恪守其在世貿組織的有關承諾，立即糾正錯誤做法。中方將採一切
可用手段，維護國內產業的合法權益。

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