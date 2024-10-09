《神州金融》金融資產投資公司股權投資試點在杭州落地

《經濟通通訊社９日專訊》金融資產投資公司（ＡＩＣ）股權投資試點落地啟動活動昨日在

杭州舉行，工、農、中、建、交五家ＡＩＣ齊聚一堂，與對應的市區兩級國企簽署合作協議，意

向落地規模達９００億元人民幣。這意味著，上述５家銀行投資公司將直接對企業進行投資，科

創企業也由此獲得銀行系耐心資本的進一步支持。

國家金融監管總局９月２４日宣布，金融資產投資公司股權投資試點範圍由上海擴大至包括

杭州在內的１８個城市，同時放寬股權投資金額和比例限制，這些政策紅利為銀行ＡＩＣ在更大

範圍內開展股權投資提供了廣闊空間。

杭州市相關負責人表示，借助此次試點，杭州成為全國首個與五大ＡＩＣ實現全面合作的城

市，將加速杭州創新資本的形成，促進科技成果轉移轉化，推動產業結構優化升級，下一步，會

加快落實各項合作，在金融資產投資公司股權投資試點中展現「杭州經驗」。

金融資產投資公司是指經國家金監總局批准，主要從事銀行債權轉股權及配套支持業務的非

銀行金融機構。目前金融資產投資公司共有五家，分別為工銀金融資產投資公司、農銀金融資產

投資公司、中銀金融資產投資公司、建信金融資產投資公司、交銀金融資產投資公司。（ｌｃ）

