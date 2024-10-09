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AH股新聞

09/10/2024 17:10

遼港股份（０２８８０）︰將長投發公司及長港口公司併入集團

　　《經濟通通訊社９日專訊》遼港股份（０２８８０）（滬：６０１８８０）公布，早前訂立
的長投發公司委託協議及長港口公司委託協議之所有先決條件已分別獲達成。
　　於長投發公司委託完成後，集團合計將能夠行使長投發公司的所有表決權，其中約
５３﹒４２％的表決權由大連港集團通過長投發公司委託的方式行使，因此將擁有對長投發公司
的控制權。
　　由於完成長投發公司委託，長投發公司將根據適用會計原則作為公司的附屬公司併入公司的
合併財務報表，但由於大連港集團將保留收取委託股份所附帶的收益或虧損的權利，因此委託股
份應佔損益將不計入公司合併財務報表的公司權益持有人應佔利潤。
　　於長港口公司委託完成後，集團將合共可行使長港口公司６０％的表決權，其中２０％的表
決權由大連港集團通過長港口公司委託的方式行使，因此將擁有對長港口公司的控制權。
　　由於完成長港口公司委託，長港口公司將根據適用會計原則作為公司的附屬公司併入公司的
合併財務報表，但由於大連港集團將保留收取委託股份所附帶的收益或虧損的權利，因此委託股
份應佔損益將不計入公司合併財務報表的公司權益持有人應佔利潤。（ｋｌ）

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