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AH股新聞

09/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：明年續發超長期特別國債優化投向

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
明年繼續發行超長期特別國債並優化投向
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委主任鄭柵潔８日在國新辦新聞發布會上表示，將和各部門、各地區一起，全面系統落實一
攬子增量政策，打出一套「組合拳」，打通政策落實中的堵點卡點，扎實推動經濟穩定向上、結
構不斷向優、發展態勢持續向好，力爭年內見到更多實效，也為明年「十四五」順利收官乃至「
十五五」良好的開局打好基礎。
　
Ａ股成交額超３﹒４萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月８日，Ａ股市場放量上漲，成交額超３﹒４萬億元人民幣，單日成交額創歷史新高。上證
指數漲逾４％，深證成指漲逾９％，創業板指漲逾１７％，科創５０指數漲逾１７％。Ａ股市場
超過５０００隻股票上漲，近８００隻股票漲停。
　
多組數據勾勒假日經濟活力圖景
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家稅務總局公布的增值稅發票數據顯示，國慶假期，消費相關行業日均銷售收入同比增長
２５﹒１％。各地通過打折讓利、發放線上團券等方式惠及消費者，促進家用電器和音像器材銷
售收入同比增長１４９﹒１％，其中冰箱等日用家電、電視機等家用視聽設備銷售收入同比分別
增長１６０﹒８％和１００﹒２％。
　
　
《上海證券報》
　
《習近平關於治水論述摘編》出版發行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於治水論述摘編》一書，近日由中央文獻出版社出
版，在全國發行。
　
努力提振資本市場，各項政策正在加快推出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委主任鄭柵潔８日在國新辦新聞發布會在會上表示，針對當前經濟運行中的新情況新問題，
黨中央、國務院科學決策、果斷出手，在有效落實存量政策的同時，圍繞加大宏觀政策逆周期調
節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方
面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。
　
研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強８日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時表示，要結合謀劃明年經濟工
作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。
　
　
《證券時報》
　
抓緊落實好穩經濟一攬子增量政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強８日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時表示，要抓緊落實好穩經濟一
攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落地早見效，對正在研究的政策盡快拿出具體
方案。跟蹤評估政策傳導效果，該優化的優化、該加力的加力。
　
努力提振資本市場，推動經濟持續回升向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「我們對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，對保持經濟社會持續平穩健康發展充滿信心
。」在１０月８日舉行的國新辦新聞發布會上，國家發改委主任鄭柵潔給出對中國經濟形勢的最
新研判。
　
跨界併購漸趨活躍，「產業邏輯」須前置
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》於９月２４日發布後，Ａ股重大資產重組相關案
例接連出現。不少公司股價連漲，顯示出二級市場資金對於此類運作的樂觀預期。（ｌｃ）

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