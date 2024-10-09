《鍾之日記》波動行情再上演，Ａ場回調止連升

《鍾之日記》１０月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地及香港股市今日再上演波動行情，好淡激烈爭持，指數舞高弄低。香江魚缸昨日（８日

）成交再創新高下急跌２１７２點，今日呈先升後倒跌，恒指高開３６３點或１﹒７４％，之後

發力最多升４９０點，見２１４１７點全日高，受累Ａ股跌幅擴大，曾急跌７３６點，見

２０１９０點全日低，午後國新辦發布採訪通知，財政部將於本周六召開發布會，介紹「加大財

政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」，令市場憧憬將有刺激經濟的財政政策公布，消

息一度令恒指倒升，Ａ股跌幅亦一度收窄。不過Ａ股尾市跌幅轉急，拖累恒指收市跌２８９點或

１﹒３８％，報２０６３７。成交回落至４２７０﹒１４億元。



＊Ａ場「踩踏式」調整，滬指逾四年半最大單日跌幅＊



滬深股市今早顯著低開，財政部開會令滬綜指跌幅一度收窄至１﹒５％，惟尾盤再轉勢下插

，滬綜指收挫６﹒６％，終止十連升，錄得２０２０年２月逾四年半最大單日跌幅，而滬綜指由

９月１４日的低位２６８９點一路狂漲至昨日的高位３６７４點，今日終收報３２５８點，極為

波動。深市跌幅更深，深成指收挫８％，創業板指收插１０％，創歷史最大單日跌幅。滬深兩市

成交額２﹒９萬億元人民幣，較昨日大減１６％。分析指，今日的市況是增量政策預期落空催生

了短期「踩踏式」調整。



＊中資券商苦口婆心安慰新股民＊



在國慶假期期間新開戶的內地股民最早今日可以入市首次交易，卻馬上遇到大跌市。中信證

券、國信證券、國金證券、中金財富證券、廣發證券五大券商在新股民入市前夜，致信新入市的

投資者稱，「莫著急」，要有明確的投資目標，不要抱著「搶快錢」的心態入市，要做有紀律的

投資，而不是情緒的投資；同時要做好資金規劃，用閒錢投資，不要孤注一擲，不要讓投資反噬

生活。

中資券商苦口婆心籲新股民冷靜，不過自家股價就面對跌跌不休，中金（０３９０８）收跌

１０％，中信証券（０６０３０）跌５％，招商證券（０６０９９）跌１１％，中國銀河

（０６８８１）跌８％。



＊慶祝沙特新業務，美團逆市升２％＊



美團（０３６９０）境外版Ｋｅｅｔａ今日於沙特阿拉伯時間１１時正式在該國首都利雅得

上線。Ｋｅｅｔａ顯示，用戶今日在利雅德的首筆訂單享有半價及無限制的免配送費優惠。或許

是慶祝業務擴新版圖，美團今日逆市上漲，收升２﹒３％，報１８４﹒４元。

摩根士丹利最新研報指，內地一系列刺激政策下，美團增長前景更加強勁，將公司２０２５

－２８年盈利預測上調１５－２５％，目標價亦大幅調升７２％，由１２５元升至２１５元，評

級仍為「增持」。



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