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AH股新聞

09/10/2024 09:09

【傾力救市】澳新：年度預算或將小幅上調，中國未來臨兩大風險

　　《經濟通通訊社９日專訊》澳新發表研究報告稱，國家發改委周二（８日）發布會沒有立即
推出財政刺激措施，令市場失望。報告預期本月底召開的全國人大常委會會議將宣布年度預算小
幅上調，幅度可能為０﹒３－０﹒５個百分點，遠低於市場共識的１萬億至２萬億元，而首要的
財政優先事項仍然是債務減免，這將重塑中央和地方在經濟中的角色。
　　報告認為，存量房貸減息下，平均抵押貸款利率降至３％，仍遠高於２％左右的租金收益率
，如果房價和租金之間沒有更大的平衡，房地產市場不太可能出現有意義的復甦，並預期今年人
民銀行不會進一步降息。
　　報告指出，未來的風險包括：一，金融風險，隨著個人投資人湧入市場，中國的刺激措施可
能助長股市泡沫，決策層可能將其視為新興的金融風險，並將更謹慎地管理刺激步伐。二，貿易
風險，歐盟於１０月４日宣布對進口中國電動車徵收高達４５％的關稅，中國與其主要貿易夥伴
之間的緊張局勢升級。而隨著美國大選即將到來，中美貿易關係將成為焦點。就在８月，中國對
美國貿易順差達３３８億美元，創２０２２年１０月以來最高水平。（ｊｙ）

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