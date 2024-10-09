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AH股新聞

09/10/2024 10:05

《Ａ股狂牛》近４０家公司昨晚公告減持，專家：不影響市場情緒

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深兩市昨日成交額達到３﹒４５萬億元（人民幣．下同），再
創歷史新高。兩市上漲個股數量超過５０００家，其中２１００多家公司的股價漲幅超過１０％
，漲停個股超過８００家。股價大漲，部分上市公司股東卻選擇減持離場。
　　據《券商中國》報道，大約有４０家Ａ股上市公司在昨日晚間披露了減持計劃公告，其中包
括南芯科技（滬：６８８４８４）、萬朗磁塑（滬：６０３１５０）、福賽科技
（深：３０１５２９）、寶地礦業（滬：６０１１２１）、神馬電力（滬：６０３５３０）、振
德醫療（滬：６０３３０１）、鼎勝新材（滬：６０３８７６）、良品鋪子
（滬：６０３７１９）、杭叉集團（滬：６０３２９８）等。
　　此外，格力電器（深：０００６５１）擬出手減持半導體上市公司聞泰科技
（滬：６００７４５）。聞泰科技昨日晚間公告，格力電器計劃以集中競價交易方式減持不超過
１２４３萬股（不超過公司股份總數的１％）。截至公告日，格力電器持有聞泰科技股票
３５８６萬股，佔該公司總股本２﹒８９％。近六個交易日，聞泰科技股價累計漲幅接近４５％
，市值為４４７億元。
　
＊２４日至今已有超１００家公司減持，有股東單次減持近十億＊
　
　　自９月２４日本輪行情啟動以來，６個交易日的時間，滬深兩市漲幅逾５０％的個股數量超
過１０００家。據《第一財經》報道，９月２４日至今，已有超１００家公司披露減持進展或減
持計劃。有公司股東單次減持近十億元，也有公司高管股東「組團」減持，清倉手中股票。
　　例如，東鵬飲料（滬：６０５４９９）９月２６日發布公告稱，股東君正投資於２０２４年
７月２５日至２０２４年９月２４期間通過大宗交易和集中競價方式累計減持公司股份４３６萬
股，佔公司總股本的１﹒０９１１％，期間減持均價為２２１﹒７４元，套現約９﹒６８億元。
　　報道指，近期公告減持的上市公司中，部分近期股東減持幅度較大的公司，經營基本面較差
，股價前期經歷了較大跌幅。另一方面，部分選擇減持的股東此前曾因股價持續走低被「套牢」
，股市行情轉暖提供了「解套」的機會。
　　《券商中國》引述相關分析人士指出，近期Ａ股情緒明顯好轉，不少上市公司的股價漲幅較
大，成交量也明顯上來了，部分股東選擇在此時套現，不會影響市場的整體情緒。（ｊｑ）

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