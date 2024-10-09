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AH股新聞

09/10/2024 12:03

《中國要聞》無錫虹橋醫院騙保通報：騙保１１７９萬，團夥式作案

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家醫保局昨日通報江蘇省無錫虹橋醫院飛行檢查情況。關於江
蘇無錫虹橋醫院欺詐騙保問題，檢查發現，該院涉嫌違法違規使用醫保基金２２２８﹒４萬元（
人民幣．下同），其中以勾結中介或以免費體檢為名，拉攏誘導參保人員虛假住院，通過偽造醫
學文書、虛構診療服務等，涉嫌欺詐騙取醫保基金１１７９﹒２萬元（最終金額以實際核實為準
）。
　　截至目前，當地醫保部門已解除該院醫保服務協議，啟動行政處罰程序，並將對參與欺詐騙
保的參保人員依法依規處理。當地公安機關已對醫院法定代表人、院長、介紹假病人的中介以及
參與騙保的醫務人員等２４名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並對集體串供、銷毀財務憑證、篡
改病歷、刪除數據等違法行為開展調查。
　
＊團夥式作案、全鏈條造假、惡意對抗調查＊
　
　　通報稱，案件呈現團夥式作案、全鏈條造假、惡意對抗調查等特點。
　　有組織團夥式作案。醫院法定代表人、實控人王為民，與院長胡玉芝、無錫市癌症康復協會
分隊負責人陶燕娜等人勾結。陶燕娜利用工作便利，以虹橋醫院有「優待」為名，介紹病友及老
人虛假住院。醫院醫保信息部王貴敏負責對接，聯系醫生開具入院手續，交給護士長安排「住院
」。虛假住院參保人員除個別接受體檢外，多數不做任何檢查診治，在醫院免費吃住２－３天即
出院。
　　全鏈條專業化造假。接到虛假住院人員信息後，由臨床醫生根據患者個人狀況，「量身定製
」虛假住院方案。醫院內科、外科、骨科醫生，編寫糖尿病、腰椎間盤突出等慢性病診斷，據此
下達虛假醫囑、開具虛假處方、編造治療記錄。體檢中心、放射科、超聲科、檢驗科等根據醫生
診斷，直接從超聲等圖像報告庫中，複製、截取與診斷對應的其他患者影像圖片，對報告數值進
行手動修改，偽造對應的ＣＴ、核磁共振、超聲、血尿化驗等報告記錄。
　　涉案人員計件提成。１次虛假住院編造費用５０００－８０００元，用於騙取套取醫保基金
。參與造假的人員從中提成，中介每介紹１人分５０元；參保人員每「住院」１次分２００－
３００元；負責虛假診療的醫生每單分５０－８０元，其他醫護人員每編造１份檢查檢驗報告分
１５元。
　　設置陰陽賬簿、真假病區。醫院財務部以白條減免或現金支付形式，為參與虛假住院的人員
支付提成，資金往來記錄在私設賬簿中，在明面賬簿上則通過偽造的會計憑證予以掩蓋。同時將
虛假住院病人與正常住院病人分別安置，使用不同的病區代碼予以區分，限制假病人行動區域，
控制人員知悉範圍。該院醫生供述，甚至連本院醫生也不知道這些病人登記在自己所在科室住院

　　惡意對抗調查。該院採取多重對抗手段，妄圖以「死無對證」應對調查。一是集體串供。醫
院管理層與部分醫務人員、參保人員相互串供。二是篡改病歷。偽造影像圖片，對存在造假瑕疵
的部分病歷進行篡改。三是銷毀賬簿。指使相關人員企圖銷毀檢查資料和會計憑證，均被公安機
關查獲。四是刪除數據。大量刪除ＣＴ、核磁共振影像圖片，刪除財務主管人員電腦主機信息，
篡改藥品耗材採購、銷售電子記錄，後被醫保部門、公安機關恢復。（ｊｑ）

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