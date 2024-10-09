  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2024 15:38

《神州基金》年內近１４０隻基金產品下調管理費率或託管費率

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月９日，年內已有近１４０隻（各
類份額合併計．下同）基金產品下調管理費率或託管費率，權益類基金佔比過半。被動型指數產
品也降費頻繁，年內有２０多隻主動降費，以ＥＴＦ或聯接基金為主。最新公告顯示，華夏基金
、鵬華基金、國泰基金旗下產品近日也加入「降費潮」。
　　華夏基金今日宣布，將創業板１００ＥＴＦ及其聯接基金的管理費率從０﹒５０％降至
０﹒１５％，託管費率從０﹒１０％降至０﹒０５％，新費率結構為市場最低水平，自今日起生
效。鵬華基金於昨日公告，將滬深３００指數產品費率下調，管理費率由０﹒５％降至
０﹒１５％，託管費率由０﹒１％降至０﹒０５％。國泰基金則在９月３０日宣布，將滬深
３００增強策略ＥＴＦ的管理費率從１﹒００％降至０﹒５０％。
　　除ＥＴＦ及聯接基金外，近期市場大漲之下，還有一些其他類型的基金宣布降費。例如，南
方基金今日表示，自１０月１０日起調低旗下ＦＯＦ基金的管理費率、託管費率。其中，管理費
年費率由０﹒８％調低至０﹒４％，託管費年費率由０﹒１５％調低至０﹒０５％。　
　　《中國基金報》引述業內人士稱，下調費率不僅能夠有效降低基金持有人的投資成本，還有
望吸引更多長期資金進行配置。（ｊｑ）

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處