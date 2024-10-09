《神州基金》年內近１４０隻基金產品下調管理費率或託管費率

《經濟通通訊社９日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１０月９日，年內已有近１４０隻（各

類份額合併計．下同）基金產品下調管理費率或託管費率，權益類基金佔比過半。被動型指數產

品也降費頻繁，年內有２０多隻主動降費，以ＥＴＦ或聯接基金為主。最新公告顯示，華夏基金

、鵬華基金、國泰基金旗下產品近日也加入「降費潮」。

華夏基金今日宣布，將創業板１００ＥＴＦ及其聯接基金的管理費率從０﹒５０％降至

０﹒１５％，託管費率從０﹒１０％降至０﹒０５％，新費率結構為市場最低水平，自今日起生

效。鵬華基金於昨日公告，將滬深３００指數產品費率下調，管理費率由０﹒５％降至

０﹒１５％，託管費率由０﹒１％降至０﹒０５％。國泰基金則在９月３０日宣布，將滬深

３００增強策略ＥＴＦ的管理費率從１﹒００％降至０﹒５０％。

除ＥＴＦ及聯接基金外，近期市場大漲之下，還有一些其他類型的基金宣布降費。例如，南

方基金今日表示，自１０月１０日起調低旗下ＦＯＦ基金的管理費率、託管費率。其中，管理費

年費率由０﹒８％調低至０﹒４％，託管費年費率由０﹒１５％調低至０﹒０５％。

《中國基金報》引述業內人士稱，下調費率不僅能夠有效降低基金持有人的投資成本，還有

望吸引更多長期資金進行配置。（ｊｑ）

