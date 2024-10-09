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AH股新聞

09/10/2024 16:28

【提振內房】國慶假期樓市成績出爐，廣州深圳市場表現超北京上海

　　《經濟通通訊社９日專訊》各大城市樓市國慶假期的「成績單」出爐，廣州、深圳市場表現
遠超北京、上海。據《每日經濟新聞》引述中指研究院項目調研情況指出，深圳平均到訪量
８３３人次、廣州８３０人次、上海４０３人次、北京２９７人次。
　　從整體數據來看，深圳、廣州兩地不僅平均到訪量領跑各大核心城市，在平均套數上也有著
絕對優勢：深圳、廣州平均認購率分別為６８套、６０套，而北京僅２０套、上海２７套。
　　具體來看，據深圳市住房和建設局消息，１０月１日－７日，全市新房認購銷售１８４１套
，認購量同比增長６６４﹒１４％。二手房方面，頭部中介機構二手房帶看量２４６２０人次，
成交１３１４套，日均值同比分別增長２２％、３３９％。７天假期，一二手房共計成交
３１５５套，平均每天成交４５０套。
　　據《羊城晚報》引述頭部銷售平台貝殼的數據顯示，截至７日１５時４５分，該平台報稱廣
州樓市成交３１００套。業內人士預估，如果算上各盤自行成交的數量，國慶廣州樓市成交應該
能突破４０００套。據廣州荔灣區官方消息，國慶期間，荔灣區商品房共銷售５４９套。
　　上海「網上房地產」平台的數據顯示，１０月１日至６日，上海二手房成交量達到１５３７
套（網簽數據），較去年同期大幅增長。
　　據《央視新聞》消息，１０月１日－６日，北京新房、二手房網簽量較去年同期大增
７３０％和５８％。期間，北京主要在售新房項目來訪量、認購量增長６８％和１６０％，二手
房市場北京主要中介機構帶看量、三方協議簽約量較去年同期增長３７％和１５０％。
　　此外，一線城市找房熱度環比９月大幅增長。５８安居客數據顯示，百城之中，８３個城市
找房熱度有不同程度的上升，其中３８個城市的漲幅超過１０％。其中，深圳環比上升
２５﹒８％、北京２４％、廣州１９﹒５％、上海９％。
　　《每日經濟新聞》引述中指研究院研究副總監李益峰分析，居民置業信心開始恢復，１０月
市場銷售數據或將出現明顯增長。接下來，推動經濟基本面改善仍是穩地產、穩預期的關鍵。
（ｊｑ）

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