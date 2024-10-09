《Ａ股行情》滬綜指低開１﹒７９％，李強稱適時推穩經濟政策舉措

《經濟通通訊社９日專訊》外圍市場對發改委發布會未出台大規模刺激措施感到失望，金龍

中國指數創近兩年最大跌幅。國務院總理李強昨日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，

他在會上表示，抓緊落實好穩經濟一攬子增量政策，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經

濟、促發展的政策舉措，並根據經濟形勢變化適時推出。

滬深股市今早顯著低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒７９％，報３４２７點，深成指

低開２﹒９２％，地產、保險股均走低。

澳新發表研究報告預期本月底召開的全國人大常委會會議將宣布年度預算小幅上調，幅度可

能為０﹒３－０﹒５個百分點，遠低於市場共識的１萬億至２萬億元（人民幣．下同）。報告又

認為，存量房貸減息下，平均抵押貸款利率降至３％，仍遠高於２％左右的租金收益率，如果房

價和租金之間沒有更大的平衡，房地產市場不太可能出現有意義的復甦，並預期今年人民銀行不

會進一步降息。

人民銀行今日進行６１０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒５０％。公開市場今日淨回

籠１３５５億元，國慶假期後連續兩個交易日共收水１０２２４億元。（ｃｔ）

