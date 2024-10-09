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AH股新聞

09/10/2024 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日挫５﹒３％爭持三千三，成交１﹒９萬億

　　《經濟通通訊社９日專訊》利淡消息充斥，滬深股市今早顯著低開後，一跌不起，滬綜指節
節敗退，一度連失三千四及三千三關，最低見３２４９點，半日收挫５﹒３％，報３３０４點，
險守三千三，深成指半日瀉６％，創業板指跳水７％。
　　外圍市場對發改委發布會未出台大規模刺激措施感到失望，國務院總理李強８日下午主持召
開經濟形勢專家和企業家座談會時說，要抓緊落實好近期推出的「一攬子增量政策」，對正在研
究的政策盡快拿出具體方案。
　　滬綜指自９月１８日以來已連升十個交易日，股價連漲，惹來大批投資人減持，昨日晚間約
有４０家公司披露減持計劃公告；而據《第一財經》報道，９月２４日至今，已有超１００家公
司披露減持進展或減持計劃。
　　跌市之下，資金出逃，兩市半日成交額１﹒９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日的
２﹒４８萬億元減少２３％。
　　全市場逾４７００隻股份下跌，僅半導體板塊堅守升勢，中芯國際（滬：６８８９８１）半
日漲１１％，股價創２０２０年８月以來新高；部分券商股亦抗跌，東方財富
（深：３０００５９）漲７％。（ｃｔ）

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