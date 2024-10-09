《Ａ股行情》滬指收挫６﹒６％止十連升，成交２﹒９萬億減１６％

《經濟通通訊社９日專訊》國慶長假復市第二日，滬深股市今早已顯著低開，正當市場對發

改委昨日的發布會未出台大規模刺激措施感到失望之際，當局馬上接力出招，預告本周六（１２

日）上午１０時舉行新聞發布會，由財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推

動經濟高質量發展」有關情況，市場重燃財政政策利好的憧憬，滬深兩市在下午跌幅急縮，滬綜

指跌幅一度收窄至１﹒５％，惟尾盤再轉勢下插，滬綜指收挫６﹒６％，終止十連升，錄得

２０２０年２月逾四年半最大單日跌幅，而滬綜指由９月１４日的低位２６８９點一路狂漲至昨

日的高位３６７４點，今日終收報３２５８點，極為波動。深市跌幅更深，深成指收挫８％，創

業板指收插１０％，創歷史最大單日跌幅。滬深兩市成交額２﹒９萬億元（人民幣．下同），較

昨日的創紀錄成交３﹒４５萬億元大減１６％。

《路透》分析指，今日的市況是增量政策預期落空催生了短期「踩踏式」調整。《彭博》引

述南方東英量化投資總監王毅稱，市場現在主要是「預期和基本面的博弈」，投資人希望看到政

策預期可以落到真實的一些業績改善、宏觀數據，但這個預期從時間上來講不太容易實現。摩根

士丹利在報告中表示，除非馬上宣布具體的、大規模的支出擴張財政政策，否則預計市場整體短

期內將呈區間波動。

半導體板塊全日逆市漲，中芯國際（滬：６８８９８１）收漲１６﹒５％，股價創２０２０

年８月以來新高。券商板塊大幅分化，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，東方財富

（深：３０００５９）全天成交９００億元，創Ａ股歷史最高單日成交額紀錄，不過漲幅由

２０％漲停收窄漲２％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５５﹒９８ －７﹒０５

上證綜合指數 ３２５８﹒８６ －６﹒６２ １２６４３﹒００

上證Ａ股指數 ３４１５﹒５１ －６﹒６２

深證成份指數 １０５５７﹒８１ －８﹒１５ １６７５５﹒００

深圳創業板指數 ２２８０﹒１０ －１０﹒５９

上證Ｂ股指數 ２６９﹒０６ －４﹒０８ ５﹒０９

深證Ｂ股指數 １２１３﹒４３ －５﹒１３ ２﹒５１

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