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AH股新聞

09/10/2024 11:35

《神州金融》招商證券：中國理財產品規模續減，市場風險偏好回升

　　《經濟通通訊社９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）固收分析師張偉
等發表報告稱，中國理財產品市場規模近日繼續減少，與往年進入１０月後理財規模季節性成長
出現背離。報告認為，股市迎來上漲，債市走弱，市場風險偏好回升，給理財規模帶來負向拖累

　　報告表示，９月，理財規模減少了７７９５億元（人民幣．下同），而過去兩年９月理財規
模減少均值為７２３９億元，今年９月理財規模減少量稍微高於過去兩年均值。９月理財規模收
縮有季節性因素，背後的關鍵原因是季末理財回表到銀行存款。在９月２９日至１０月６日，理
財規模減少了６７７億元，與往年進入１０月後理財規模季節性成長出現背離。
　　報告又指，理財破淨率並未大幅上行，但是近期股市上漲和風險偏好提升可能導致投資者贖
回理財，並使得１０月理財規模回升低於往年季節性。當前理財規模為２８﹒８４萬億元，根據
中國理財網數據，購買理財的投資者中約有５％數量佔比的投資者風險偏好為五級，即這些投資
者風險偏好最高，容易贖回理財轉向股市。
　　報告認為，理財規模變化會影響資金分層和信用債走勢，但理財規模變化對於利率趨勢影響
較小，決定利率趨勢的依然是實體經濟和對其的預期。建議繼續關注經濟基本面修復情況、財政
加碼力度、以及理財規模收縮壓力。短期來看，長債利率震蕩，但是長債利率趨勢性上行風險可
控。對於負債穩定的機構來說，仍然可以在長債調整的時候擇機布局。（ｓｌ）　

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