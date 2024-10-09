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AH股新聞

09/10/2024 18:11

《中國房產》鄭州本月首場土拍：四地塊底價成交，一地塊終止出讓

　　《經濟通通訊社９日專訊》河南省鄭州市今日迎來１０月首場土地競買活動。據河南日報社
旗下媒體《大河財立方》報道，鄭州４宗地塊今日集體出讓，合計攬金１４﹒５億元（人民幣．
下同），均以起始價成交。另一宗起始價１３﹒４１億元的北龍湖住宅用地終止轉讓。
　　其中，中建方程投資發展集團有限公司以４﹒３１億元的底價競得蓮花街南、創新大道東的
地塊，成交樓面價４５７４元╱平方米。該地塊規劃為城鎮住宅（地下交通服務場站用地），用
地面積５５４５３﹒３３平方米，規劃建築面積９４２７０﹒６６平方米，容積率１﹒７０，建
築限高３６米。
　　位於銀屏路東、國槐街南的地塊由河南正弘置業有限公司競得，成交總價６﹒７７億元，成
交樓面價５１７６元╱平方米。該地塊用地面積５２２８９﹒４８平方米，規劃建築面積
１３０７２３﹒７平方米，容積率２﹒５０，建築限高８０米。
　　位於東大街北、職工路西的地塊面積３４１７５﹒８４平方米（約５１﹒２６畝），為零售
商業、餐飲、旅館、文化設施用地，被鄭州城市發展集團旗下鄭州商都塔灣老街開發建設有限公
司競得，成交價２﹒３２億元。
　　位於鄭東新區漢月街南、賈陳街西的地塊面積８２２４６﹒３８平方米（約１２３﹒３７畝
），為工業用地（小微企業園），被鄭州市鄭東高新產業發展有限公司旗下鄭州高量信息產業發
展有限公司競得，成交價１﹒１２億元。（ｊｑ）

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