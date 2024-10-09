《中國要聞》內地加快公共數據資源開發利用，明年初步建立規制

《經濟通通訊社９日專訊》中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於加快公共數據資源開發

利用的意見。這是中央層面首次對公共數據資源開發利用進行系統部署。

其中提出，到２０２５年，公共數據資源開發利用制度規則初步建立，資源供給規模和質量

明顯提升，數據產品和服務不斷豐富，重點行業、地區公共數據資源開發利用取得明顯成效，培

育一批數據要素型企業，公共數據資源要素作用初步顯現。

到２０３０年，公共數據資源開發利用制度規則更加成熟，資源開發利用體系全面建成，數

據流通使用合規高效，公共數據在賦能實體經濟、擴大消費需求、拓展投資空間、提升治理能力

中的要素作用充分發揮。



＊促進全國一體化數據市場發展，培育新興產業＊



意見並提出，落實區域重大戰略、區域協調發展戰略部署，鼓勵京津冀、長三角、粵港澳大

灣區以及成渝地區雙城經濟圈、長江中游城市群等創新推動公共數據資源開發利用，促進全國一

體化數據市場發展，培育新興產業。探索建立公共數據資源開發利用區域合作和利益調節機制，

支持東中西部地區發揮比較優勢，在數據存儲、計算、服務等環節開展區域協作，共享數據要素

紅利。



＊支持人工智能政務服務大模型開發、訓練和應用＊



在市場需求大、數據資源多的行業和領域，拓展應用場景，鼓勵經營主體利用公共數據資源

開發產品、提供服務。鼓勵和支持企事業單位和社會組織有條件無償使用公共數據開發公益產品

，提供便民利民服務。支持人工智能政務服務大模型開發、訓練和應用，提高公共服務和社會治

理智能化水平。

加大中央預算內投資對數據基礎設施、數據安全能力建設的支持力度。各地區各部門可結合

實際需要統籌安排數據產品和服務採購經費。鼓勵各類金融機構創新產品和服務，加大對數據要

素型企業和數據基礎設施企業的融資支持力度。引導社會資本有序參與公共數據資源開發利用活

動。（ｓｌ）

