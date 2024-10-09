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AH股新聞

09/10/2024 16:28

【數據前瞻】機構料９月新增貸、社融皆增，Ｍ２增速略擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行即將公布９月新增貸款、社融、Ｍ２（廣義貨幣供
應量）等數據。據《路透》綜合１６家機構預測中值顯示，由於去年基數相對較高、需求仍有待
修復，預計中國９月新增人民幣貸款為１８６５０億元（人民幣．下同），環比增逾一倍，但同
比下滑近兩成。政府債發行繼續放量，構成社融主要支撐項，預計９月新增社會融資規模為
３７２５０億元，環比增逾兩成，但同比下滑９﹒９％。Ｍ２則預計同比增６﹒４％，增幅較８
月略微擴大０﹒１個百分點，較去年同期收窄３﹒９個百分點。人民幣貸款餘額增速同比增
８﹒３％，較８月放緩０﹒２個百分點，較去年同期放緩２﹒６個百分點。
　
＊企業端信貸需求仍受壓，居民端消費貸料增量＊
　
　　浙商證券指出，９月為信貸大月，去年基數相對較高，當前中國經濟弱修復，需求側消費、
基建、地產投資等內需相對承壓，出口的不確定性升溫，內生資金需求仍有待修復。預計９月信
貸主要受企業端信貸需求的制約，未來走勢受本輪政策力度尤其是財政政策力度影響較大，但居
民端受存量房貸利率下調的影響，按揭貸回落壓力或有緩解，消費貸也可能在月末有增量需求，
預計居民貸款相對穩健。
　　財通證券認為，９月新房銷售保持低位負增長，二手房銷售也有走弱，預計９月新增人民幣
貸款規模仍不及去年同期水平，繼續對社融構成一定的拖累。
　　社融方面，浙商證券預計，９月社融新增３﹒９萬億，同比少增約２０００億元，增速８％
。其中，同比拖累項和支持項分別是信貸和政府債券，其他項目均將表現穩定。財通證券亦提到
，９月政府債發行繼續放量，尤其是專項債月度發行規模創新高，政府債淨融資規模整體較去年
同期多５０００億元以上，對９月社融同比多增構成支撐。
　
＊權益市場情緒改善致部分存款外流，影響Ｍ２增速＊
　
　　Ｍ２方面，浙商證券指出，信貸走弱、政府債券發行提速但暫未有效撥付均會拖累Ｍ２，禁
止手工補息的影響也仍有餘溫，月末權益市場情緒改善也將導致部分存款外流。（ｓｌ）

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