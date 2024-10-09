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AH股新聞

09/10/2024 15:44

【歐盟加稅】中國商務部：已就歐盟加關稅在世貿組織提出強烈交涉

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國商務部網站發布「商務部新聞發言人就中歐相關貿易救濟措
施世貿組織爭端答記者問」文章，指歐方對中國電動汽車進行反補貼調查並非應產業申請，且歐
方相關成員國及其產業對此也有較大反對意見。歐方相關措施，嚴重缺乏事實和法律基礎，明顯
違反世貿組織規則，是以貿易救濟為名，行貿易保護主義之實。為堅決捍衛中國電動汽車產業正
當發展權益，中方已在世貿組織提出強烈交涉，並將相關反補貼措施訴諸世貿組織爭端解決機制

　　作為對歐盟加徵中國電動汽車關稅的反制措施，中國商務部日前公布，自１０月１１日起對
歐盟白蘭地採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，各公司保證金比率為３０﹒６％至３９％。歐
盟揚言將就中方臨時反傾銷措施的決定向世貿組織提起強烈申訴，又批評中方以不恰當理由濫用
貿易保護，違反世貿規則。
　　中國商務部在今次「答記者問」文章回應稱，中方對原產於歐盟的進口白蘭地採取反傾銷措
施，是應國內產業申請依法發起調查並採取的正當貿易救濟措施，完全符合世貿組織規則。中國
商務部又強調，中方一貫反對濫用貿易救濟措施，敦促歐方立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經
貿大局。（ｓｌ）

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