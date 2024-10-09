《Ａ股狂牛》內地有銀行單日流失４０億存款，逾３５％流入股市

《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市國慶假期前後都相當熾熱，成交額屢創新高。據《２１

世紀經濟報道》引述銀行人士報道，其分行的零售業務在國慶前最後一個交易日流失了約４０億

元（人民幣．下同）存款，據內部評估當中超過３５％已流入股市，餘下的仍在證券現金帳戶；

而在國慶假期間該分行一款消費貸產品的放款量已超過７億元，超越今年「開門紅」期間的放款

量。



＊有銀行開會部署銀證轉帳等應對措施＊



監管嚴禁信貸資金流入股市，但消費貸審批提款極為便捷，使得貸後管理成為一個難題。報

道引述消息指，針對近期股市交易量驟增，已有銀行召開內部會議，對銀證轉帳、基金申贖等應

對措施進行統一部署。

報道引述上述銀行人士直言，客戶提取消費貸後，若直接進行銀證轉帳操作，銀行可以第一

時間監測到，並提前抽貸。然而，有投資意圖的客戶並不會採取這一不加掩飾的方式，而是通過

取現、轉帳等方式繞過監測再轉入證券帳戶。

報道指，經向多方了解，目前銀行業針對消費貸的貸後管理有幾個做法，一是出現用途不明

的情況時，要求借款人上傳消費憑證，例如發票、旅行單等，但部分基於社保、公積金定額的消

費貸因毋須上傳消費憑證而無法採用此種方式；二是監控銀行帳戶的資金流向，例如借款人是否

將信貸資金轉移至本人他行帳戶或親屬帳戶，但如果客戶選擇取現，仍難以監控信貸資金流向。

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