《大灣區》廣東：港澳藥械通已引進７９種藥械，將加快擴大範圍

《經濟通通訊社９日專訊》廣東省今日出台《關於進一步推動廣東生物醫藥產業高質量發展

的行動方案》，圍繞創新機制、提升產品、集聚產業、營造環境等，聚焦卡點堵點難點，提出

３８項重點任務和舉措。其中，在與港澳有關的方面，《方案》提出，要充分運用「港澳藥械通

」政策，加快擴大指定醫療機構和產品範圍，探索逐步擴展適用區域範圍。

同日廣東省新聞辦舉行新聞發布會介紹《方案》。會上廣東省藥品監督管理局副局長王玲指

出，２０２１年「港澳藥械通」政策落地後，打通了國際先進創新藥械快速進入臨床使用的通道

，使已在港澳上市的藥品，以及港澳公立醫院已採購使用、具有臨床應用先進性的醫療器械，在

臨床急需的情況下，可以在大灣區內地指定醫療機構使用。截至目前，「港澳藥械通」已公布指

定醫療機構達到４５家，實現大灣區內地９個地市全覆蓋，引進港澳已上市藥械品種７９種（藥

品３９種，器械４０種），惠及灣區居民近萬人次，並進一步吸引全球跨國藥械企業關注廣東，

營造大灣區創新藥械集聚發展的良好氛圍。



＊加快港澳外用中成藥在內地市場上市速度＊



《方案》又提出，對於臨床急需的港澳已上市藥械產品，優化審批流程，加快臨床使用。將

港澳已上市傳統外用中成藥審評時限從２００個工作日壓縮至８０個工作日，上市後變更審批和

再註冊時限分別縮減５０個工作日，加快港澳外用中成藥在內地市場上市速度。推進大灣區有關

藥品上市許可持有人、醫療器械註冊人制度改革，支持大灣區內地九市對接港澳生物醫藥產業，

推動粵港澳形成互補互動的醫藥產業鏈條。

同時，加快完善省級中藥標準制修訂機制。依託粵港澳大灣區藥典委員工作站、粵港澳大灣

區標準化研究中心等工作平台，聯合港澳有關方面共同制定中藥灣區標準，加快推進粵港澳大灣

區中藥標準化，引領大灣區中藥產業高質量發展。

《方案》還提出，要加強重點藥企招引和梯度培育，由省市聯合制定企業招商意向條件，加

大力度引進國內外生物醫藥、生物製造領域龍頭企業、高端研發機構和重大產業項目。持續加大

對科技型小微企業的扶持力度，培育一批未來生命健康產業細分賽道的高新技術企業和專精特新

企業。到２０２７年，培育發展千百億級企業不低於１５家，形成一批細分領域專精特新、「獨

角獸」和單項冠軍企業，推動國內外知名醫藥企業在廣東布局區域分中心。（ｓｌ）

