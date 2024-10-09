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AH股新聞

09/10/2024 14:36

《中國要聞》廣東：持續推動生物醫藥企業赴境內外資本市場上市

　　《經濟通通訊社９日專訊》廣東省今日出台《關於進一步推動廣東生物醫藥產業高質量發展
的行動方案》，圍繞創新機制、提升產品、集聚產業、營造環境等，聚焦卡點堵點難點，提出
３８項重點任務和舉措。其中在加大醫藥金融支持方面，《方案》提出，引導金融機構持續加大
對生物醫藥研發、創新、製造等領域的政策性金融支持，並要完善全省上市企業後備資源庫，持
續推動生物醫藥企業赴境內外資本市場合適板塊上市。
　
＊研究設立廣東省生物醫藥產業投資引導基金＊
　
　　《方案》提出，要落實好科技金融１５條政策，發揮國家自然科學基金引導作用，推進生物
醫藥基礎研究能力快速提升。培育中長期投資者和「耐心資本」，加快培養組建生物醫藥領域專
業化投資團隊，統籌用好省創新創業基金、產業發展基金等現有政策性基金，研究設立廣東省生
物醫藥產業投資引導基金，對潛力企業和優質研發管線予以投資支持，圍繞醫藥產業鏈上下游加
大投資力度。鼓勵風險投資機構「投早投小」，動員社會力量通過設立公益基金、接受慈善捐贈
、引入風險投資等多種方式建立多元、可持續的臨床研究投入機制。
　　同時，要促進醫療機構與商業保險公司之間加強數據聯通與合作協商，優化基本醫保、大病
保險、醫療救助「一站式」結算。支持商業保險公司研發覆蓋創新藥械的普惠型商業健康保險產
品和服務，支持使用職工醫保個人帳戶購買普惠型商業健康保險。（ｓｌ）

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