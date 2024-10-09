《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十

大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １５９２５﹒２５

中國平安 （６０１３１８） ７８３８﹒１７

招商銀行 （６０００３６） ５５９６﹒８８

長江電力 （６００９００） ４５５８﹒３４

紫金礦業 （６０１８９９） ４１０７﹒８０

工商銀行 （６０１３９８） ３６９６﹒５９

伊利股份 （６００８８７） ２８９６﹒２６

恒瑞醫藥 （６００２７６） ２８７９﹒０２

工業富聯 （６０１１３８） ２７３４﹒２７

藥明康德 （６０３２５９） ２６７２﹒６７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） １６８３３﹒４２

五糧液 （０００８５８） ７５００﹒８２

邁瑞醫療 （３００７６０） ５０７４﹒４３

美的集團 （０００３３３） ４８６３﹒８１

比亞迪 （００２５９４） ４７９９﹒４６

立訊精密 （００２４７５） ３５８１﹒７９

瀘州老窖 （０００５６８） ２９５３﹒６５

格力電器 （０００６５１） ２７１４﹒１９

中際旭創 （３００３０８） ２６９４﹒５６

東方財富 （３０００５９） ２５０２﹒４７

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（以上數字取小數點後兩個位）

