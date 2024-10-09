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AH股新聞

09/10/2024 07:52

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　１５９２５﹒２５
　　中國平安　（６０１３１８）　　７８３８﹒１７
　　招商銀行　（６０００３６）　　５５９６﹒８８
　　長江電力　（６００９００）　　４５５８﹒３４
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　４１０７﹒８０
　　工商銀行　（６０１３９８）　　３６９６﹒５９
　　伊利股份　（６００８８７）　　２８９６﹒２６
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　２８７９﹒０２
　　工業富聯　（６０１１３８）　　２７３４﹒２７
　　藥明康德　（６０３２５９）　　２６７２﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　１６８３３﹒４２
　　五糧液　　（０００８５８）　　７５００﹒８２
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　５０７４﹒４３
　　美的集團　（０００３３３）　　４８６３﹒８１
　　比亞迪　　（００２５９４）　　４７９９﹒４６
　　立訊精密　（００２４７５）　　３５８１﹒７９
　　瀘州老窖　（０００５６８）　　２９５３﹒６５
　　格力電器　（０００６５１）　　２７１４﹒１９
　　中際旭創　（３００３０８）　　２６９４﹒５６
　　東方財富　（３０００５９）　　２５０２﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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