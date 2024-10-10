【券商巨無霸】海通證券獲國泰君安合併復牌，換股價呈溢價３２％

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）及海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，ＡＨ股擬用同一

換股比例，每１股海通證券Ａ股可換取０﹒６２股國泰君安新Ａ股，以及每１股海通證券Ｈ股可

以換取０﹒６２股國泰君安新Ｈ股。國泰君安及海通證券的ＡＨ股自９月６日停牌，兩間公司已

向聯交所申請各自Ｈ股於今日上午９時起恢復買賣，並已向上交所申請各自Ａ股於今日起恢復買

賣。

根據換股比例，每股海通證券Ｈ股換股價４﹒７９港元，比停牌收報３﹒６２７元溢價約

３２％，比經扣除中期股息的溢價約３１﹒９６％，與６月底每股資產淨值之隱含市帳率為

０﹒３５。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約８０﹒９９億股新股，包括約５９﹒８６億

股新Ａ股及約２１﹒１３億股新Ｈ股。至於海通證券異議股東將按分別每股Ａ股及Ｈ股現金價

９﹒２８元人民幣及每股Ｈ股４﹒１６港元出售股份。

擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及

企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱，以符合存續公司之法人治理

及管理架構。（ｅｙ）

