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AH股新聞

10/10/2024 08:08

【券商巨無霸】海通證券獲國泰君安合併復牌，換股價呈溢價３２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）及海通證券
（０６８３７）（滬：６００８３７）聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，ＡＨ股擬用同一
換股比例，每１股海通證券Ａ股可換取０﹒６２股國泰君安新Ａ股，以及每１股海通證券Ｈ股可
以換取０﹒６２股國泰君安新Ｈ股。國泰君安及海通證券的ＡＨ股自９月６日停牌，兩間公司已
向聯交所申請各自Ｈ股於今日上午９時起恢復買賣，並已向上交所申請各自Ａ股於今日起恢復買
賣。
　　根據換股比例，每股海通證券Ｈ股換股價４﹒７９港元，比停牌收報３﹒６２７元溢價約
３２％，比經扣除中期股息的溢價約３１﹒９６％，與６月底每股資產淨值之隱含市帳率為
０﹒３５。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約８０﹒９９億股新股，包括約５９﹒８６億
股新Ａ股及約２１﹒１３億股新Ｈ股。至於海通證券異議股東將按分別每股Ａ股及Ｈ股現金價
９﹒２８元人民幣及每股Ｈ股４﹒１６港元出售股份。
　　擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰略及
企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱，以符合存續公司之法人治理
及管理架構。（ｅｙ）

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