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AH股新聞

10/10/2024 09:04

《中日局勢》王毅與日本新外相通電話，冀中日關係有新發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅同日
本新任外相岩屋毅通電話。王毅表示，期待新內閣有新氣象，中日關係有新發展。
　　岩屋毅表示，日本新內閣願全面推進日中戰略互惠關係，致力於構建建設性、穩定的雙邊關
係。日中各領域合作有著巨大潛力，日方願同中方加強各層級溝通，協商解決未決問題，為兩國
國民帶來更多福祉。日中兩國對亞洲及世界和平穩定負有重要責任。面對動蕩不安的國際局勢，
日本新內閣致力於推進對話與協調的外交，願同中方攜手努力，加強合作。
　
＊全面推進中日戰略互惠關係＊
　
　　王毅表示，中方讚賞日本新內閣和岩屋毅外相上任以來釋放願穩定發展兩國關係的積極訊號
。中日是一衣帶水的近鄰，互利合作、共同發展符合兩國人民根本利益。期待新內閣有新氣象，
中日關係有新發展。雙方要以史為鑑，不忘初心，拓展合作，排除干擾，全面推進中日戰略互惠
關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的雙邊關係。
　
＊冀日方恪守台灣問題上政治承諾，堅持一中原則不動搖＊
　
　　王毅強調，中方對日政策始終保持穩定性、連續性，希望日方恪守在台灣問題上的政治承諾
，堅持一個中國原則不動搖，樹立客觀理性、積極友善的對華認知，將雙方「互為合作夥伴、互
不構成威脅」等重要共識體現到實際行動中，推動雙邊關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。面
對變亂交織的國際局勢，本地區保持總體和平穩定的局面來之不易，應備加珍惜，特別是要防止
外部勢力興風作浪，攪動地區對立對抗。

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