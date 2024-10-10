《駐京專電》數據局：加快公共數據資源開發利用，引領融合應用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦召開發布會介紹公共數據資源開發

利用有關情況，國家數據局局長劉烈宏表示，《關於加快公共數據資源開發利用的意見》公開發

布，提出了１７項具體措施，是中央層面首次對公共數據資源開發利用進行系統部署，是定規則

、把方向的重大制度安排，是數據基礎制度建設的重要一環，釋放了鼓勵發展的鮮明政策導向。

劉烈宏表示，可以預見，意見出台後，能大幅激發供給動力和用數活力，進一步釋放公共數

據在賦能實體經濟、擴大消費需求、拓展投資空間、提升治理能力中的要素作用。同時，也能引

領帶動全社會數據資源融合應用，為不斷做強做優做大數字經濟、構築國家競爭新優勢提供堅實

支撐。



＊將出台文件形成公共數據資源開發利用政策體系＊



劉烈宏並表示，《關於加快公共數據資源開發利用的意見》公開發布後，國家數據局將加快

制定配套政策。國家數據局並已經起草完成《公共數據資源登記管理暫行辦法》《公共數據資源

授權運營實施規範》，兩項配套政策一周內將面向社會公開征求意見。同時，國家數據局也正會

同國家發改委，研究制定相關價格政策文件，近期即將出台。由此將形成公共數據資源開發利用

的「１＋３」政策規則體系。

