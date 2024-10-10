  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2024 11:47

《駐京專電》數據局：加快公共數據資源開發利用，引領融合應用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦召開發布會介紹公共數據資源開發
利用有關情況，國家數據局局長劉烈宏表示，《關於加快公共數據資源開發利用的意見》公開發
布，提出了１７項具體措施，是中央層面首次對公共數據資源開發利用進行系統部署，是定規則
、把方向的重大制度安排，是數據基礎制度建設的重要一環，釋放了鼓勵發展的鮮明政策導向。
　　劉烈宏表示，可以預見，意見出台後，能大幅激發供給動力和用數活力，進一步釋放公共數
據在賦能實體經濟、擴大消費需求、拓展投資空間、提升治理能力中的要素作用。同時，也能引
領帶動全社會數據資源融合應用，為不斷做強做優做大數字經濟、構築國家競爭新優勢提供堅實
支撐。
　
＊將出台文件形成公共數據資源開發利用政策體系＊
　
　　劉烈宏並表示，《關於加快公共數據資源開發利用的意見》公開發布後，國家數據局將加快
制定配套政策。國家數據局並已經起草完成《公共數據資源登記管理暫行辦法》《公共數據資源
授權運營實施規範》，兩項配套政策一周內將面向社會公開征求意見。同時，國家數據局也正會
同國家發改委，研究制定相關價格政策文件，近期即將出台。由此將形成公共數據資源開發利用
的「１＋３」政策規則體系。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處