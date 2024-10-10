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AH股新聞

10/10/2024 11:09

《駐滬專電》上海中原：國慶長假期間上海樓市成交同比增近一倍

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海中原地產最新公布的數據顯示，國慶
長假期間（２０２４年１０月１日－７日），上海新建商品住宅成交面積６﹒４４萬平方米，較
去年國慶長假（２０２３年１０月１日－７日）的成交量３﹒４８萬平方米增近一倍。
　　二手房方面，從網簽數據來看，國慶假期簽約２１３３套，亦較去年同期的１０６４套增一
倍。不過短期談判遇到壓力，因房東跳價、惜售的案例多起來，但是市場主流不是跳價，總體來
看價格還是比較平穩。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦分析指，一般遇到假期樓市成交量會銳減五至八成，但今年
假期交易量同比卻出現明顯反彈，說明政策效應已經及時反饋到情緒上。
　　此外，從一些先行指標，比如來訪以及中原的二手房報價指數來看，上周都出現大幅反彈，
說明這一次的市場情緒已經明顯優於上一輪政策寬鬆。也正式因為假期因素，政策利好只是剛開
始，後續還會不斷釋放利好。而且這次政策其他幾個一線城市也有相當好的表現，尤其是廣州、
深圳，市場情緒一下被激活，這種情緒上的共振有助於樓市的止跌回溫。預計今年１０月成交會
有明顯起色，優於９月是大概率事件。
　　雖然往年９月都是樓市銷售旺季，但今年的表現卻意外走低。根據上海中原地產的數據，９
月上海新建商品住宅成交面積４６萬平方米，環比減少２２﹒４％，同比減少４０﹒９％。

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