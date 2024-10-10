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AH股新聞

10/10/2024 12:43

《駐滬專電》三季度上海寫字樓需求回升，但核心區域空置率仍上升

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》仲量聯行最新發布的數據顯示，今年三季
度，上海寫字樓租賃需求持續增長，全市淨吸納量由二季度的１１﹒５７萬平方米上升至
１５﹒２５萬平方米。
　　不過，由於三季度供應持續增長，中央商務區空置率仍然上升。數據顯示，三季度上海中央
商務區錄得一個項目竣工交付，總建築面積為９﹒１２萬平方米，將核心商務區空置率環比上升
０﹒６個百分點至１６﹒２％。
　　非中央商務區也有一個項目竣工，總建築面積錄得７﹒２７萬平方米。儘管新竣工項目的預
租有限，但中央商務區的企業向非中央商務區搬遷需求增加，使整體非中央商務區空置率環比下
降０﹒５個百分點，達到２９﹒６％。
　　新增供應帶來的租賃壓力以及市場有限的需求來源，使三季度寫字樓租金保持下跌。其中，
中央商務區租金環比下降５％，業主們為保持現有出租率，進一步調整了租金預期，通過提供更
多的租金讓利來縮小與非中央商務區項目間的價差。
　　三季度非中央商務區租金環比下降４﹒３％。非中央商務區租金的下降驅動了部分乙級或園
區租戶的升級需求，同時增強了中央商務區部分成本驅動型租戶的搬遷意願。
　　值得關注的是，除租金讓利之外，部分業主願意為優質客戶提供更多元的一次性投入方案，
以促成租賃成交。仲量聯行認為，面對未來大量的新增供應，預計空置率較高的項目和板塊將持
續面臨租金下行的壓力。

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