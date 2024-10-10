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AH股新聞

10/10/2024 15:14

《駐滬專電》戴德梁行：未來上海寫字樓供應量大，租金將繼續下滑

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》戴德梁行中國區項目及企業服務部總裁魏
超英表示，今年四季度還有７個寫字樓項目、約５１萬平方米的體量入市。由於租賃市場整體供
應量較大，在實體經濟尚未真正回暖的情況下，需求增量有限，不足以填補空置，未來租金整體
下滑趨勢不變，但價格下滑預期幅度有望減小。
　　戴德梁行今日發布的數據顯示，今年三季度，上海甲級寫字樓空置率攀升至２２﹒２％，租
金環比下滑２﹒５％，平均租金為每日每平方米７﹒４元人民幣。
　　報告指，在當前上海寫字樓市場，搬遷依然是最主要的租賃類型，租戶青睞品質高且具有租
金優勢的項目，大部分在同區或同板塊內搬遷。其次是續租需求，在新設需求有限的情況下，業
主盡可能挽留租戶續租。
　　受疲軟的新增需求，以及大量新增供應入市影響，業主將更積極主動調整租賃策略，包括調
整租金價格預期，優化租戶組合等，同時他們為租戶提供更多便利化設施及更優質服務提升客戶
滿意度。
　　從行業來看，專業服務、貿易製造以及ＴＭＴ依然是寫字樓租賃的三大領先行業。其中，專
業服務行業的律所、諮詢等繼續保持維穩，除此之外，近期部分教育機構因業務發展需要等因素
有較大面積搬遷成交。

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