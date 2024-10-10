《國企紅籌》復旦張江︰向平安銀行認購２億人民幣結構性存款產品

《經濟通通訊社１０日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）宣布，與平安
銀行訂立平安銀行結構性存款產品協議，同意以日常營運產生的自有閑置資金向平安銀行認購金
額為２億元人民幣的結構性存款產品。（ｋｌ）
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10/10/2024 17:49
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