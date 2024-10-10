中集集團：申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具

《經濟通通訊社１０日專訊》中集集團（０２０３９）（深：００００３９）公布，為進一

步促進集團債務結構靈活調整，及時抓住銀行間市場直接融資機會，公司擬向中國銀行間市場交

易商協會申請統一註冊發行多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票

據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等，並將在有效期內自主

發行。（ｂｎ）

