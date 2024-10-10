中集集團：申請註冊發行銀行間市場交易商協會債務融資工具

《經濟通通訊社１０日專訊》中集集團（０２０３９）（深：００００３９）公布，為進一
步促進集團債務結構靈活調整，及時抓住銀行間市場直接融資機會，公司擬向中國銀行間市場交
易商協會申請統一註冊發行多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票
據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等，並將在有效期內自主
發行。（ｂｎ）
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10/10/2024 17:57
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步促進集團債務結構靈活調整，及時抓住銀行間市場直接融資機會，公司擬向中國銀行間市場交
易商協會申請統一註冊發行多品種債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票
據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具、定向債務融資工具等，並將在有效期內自主
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