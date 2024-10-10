  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2024 08:49

《經濟時評》景順：消費信心及正面訊號推動中國經濟增長前景向好

　　《環富通基金頻道１０日專訊》景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊發表關於中國市
場前景的觀點。他指，中國國慶黃金周期間，國內旅遊、消費和房地產銷售呈現正面勢頭。中國
政府近期宣布的經濟刺激措施提振市場情緒樂觀向好。國家發改委的發言，結合近期宣布的支持
性貨幣和財政政策，將提振經濟，這支持景順看好中國股市的長期前景。
　
＊旅遊、房地產、消費者數據顯示樂觀情緒＊
　
　　１０月６日，全國人員流動量比２０２３年同期增長５﹒２％，比２０１９年同期增長
２４﹒８％。交通運輸部預計國慶黃金周期間全國公路客運量將達１９﹒４億人次，日均客運量
達２﹒７７億人次。房地產行業也傳來好消息。黃金周期間，重點城市新房預售量同比增長約
１５－２０％，反映出市場情緒顯著改善。在消費領域，根據中國一家主要流動支付營運商的資
料，在假期的前４日，該平台上的支出同比增長了約１２０％。
　　國家發改委於１０月８日在國新辦新聞發布會上，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推
動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。發改委在發布會上確認，中國明年要繼續
發行超長期特別國債，以支持多個大型項目，並將在年內提前下達人民幣１０００億元（約
１４０億美元）的「兩重」建設專案清單。相信通過落實支援企業、勞動力市場、資本市場和房
地產市場的相關政策，將為中國的長期增長提供有力支撐。
　
＊繼續關注綠色轉型、ＡＩ技術革新等主題＊
　
　　最近宣布的政策寬鬆令樂觀情緒回復。短期來看，黃金周期間消費者情緒樂觀。中長期來看
，貨幣和財政的支持性措施將繼續促進中國經濟的可持續增長。展望未來，將繼續關注中國經濟
格局中的四大主題，包括中國企業出海（Ｇｏ　Ｇｌｏｂａｌ）、綠色轉型（Ｇｏ　
Ｇｒｅｅｎ）、人工智慧技術革新（Ｇｏ　ＡＩ╱ＩＴ），以及股息增長的中國企業（Ｇｏ　
Ｄｉｖｉｄｅｎｄ　Ｇｒｏｗｔｈ）。（ｗａ）

【你點睇】以色列遭受伊朗導彈襲擊，拜登稱不支持攻擊伊朗核設施，惟與G7領袖同意以方「合乎比例」回應，你是否認同？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處