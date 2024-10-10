《經濟時評》景順：消費信心及正面訊號推動中國經濟增長前景向好

《環富通基金頻道１０日專訊》景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊發表關於中國市

場前景的觀點。他指，中國國慶黃金周期間，國內旅遊、消費和房地產銷售呈現正面勢頭。中國

政府近期宣布的經濟刺激措施提振市場情緒樂觀向好。國家發改委的發言，結合近期宣布的支持

性貨幣和財政政策，將提振經濟，這支持景順看好中國股市的長期前景。



＊旅遊、房地產、消費者數據顯示樂觀情緒＊



１０月６日，全國人員流動量比２０２３年同期增長５﹒２％，比２０１９年同期增長

２４﹒８％。交通運輸部預計國慶黃金周期間全國公路客運量將達１９﹒４億人次，日均客運量

達２﹒７７億人次。房地產行業也傳來好消息。黃金周期間，重點城市新房預售量同比增長約

１５－２０％，反映出市場情緒顯著改善。在消費領域，根據中國一家主要流動支付營運商的資

料，在假期的前４日，該平台上的支出同比增長了約１２０％。

國家發改委於１０月８日在國新辦新聞發布會上，介紹「系統落實一攬子增量政策，扎實推

動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況。發改委在發布會上確認，中國明年要繼續

發行超長期特別國債，以支持多個大型項目，並將在年內提前下達人民幣１０００億元（約

１４０億美元）的「兩重」建設專案清單。相信通過落實支援企業、勞動力市場、資本市場和房

地產市場的相關政策，將為中國的長期增長提供有力支撐。



＊繼續關注綠色轉型、ＡＩ技術革新等主題＊



最近宣布的政策寬鬆令樂觀情緒回復。短期來看，黃金周期間消費者情緒樂觀。中長期來看

，貨幣和財政的支持性措施將繼續促進中國經濟的可持續增長。展望未來，將繼續關注中國經濟

格局中的四大主題，包括中國企業出海（Ｇｏ Ｇｌｏｂａｌ）、綠色轉型（Ｇｏ

Ｇｒｅｅｎ）、人工智慧技術革新（Ｇｏ ＡＩ╱ＩＴ），以及股息增長的中國企業（Ｇｏ

Ｄｉｖｉｄｅｎｄ Ｇｒｏｗｔｈ）。（ｗａ）

