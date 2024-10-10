《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行財政部建立國債買賣工作組

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



引導社會資本有序參與公共數據資源開發利用

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《關於加快公共數據資源開發利用的意見》提出，加大中

央預算內投資對數據基礎設施、數據安全能力建設的支持力度；鼓勵各類金融機構創新產品和服

務，加大對數據要素型企業和數據基礎設施企業的融資支持力度；引導社會資本有序參與公共數

據資源開發利用活動。



跨境電商假期發貨忙，外貿穩增長動能充沛

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跨境電商這一充滿活力的業態正受到各界愈來愈多的關注。專家表示，從近日多地發布的數據看

，跨境電商繼續保持較快增長。作為中國外貿發展的重要力量，跨境電商的蓬勃發展將為中國穩

定外貿基本盤提供有力支撐。



人行財政部就國債買賣建立聯合工作組

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為貫徹黨的二十屆三中全會精神，落實中央金融工作會議「豐富貨幣政策工具箱，在人行公開市

場操作中逐步增加國債買賣」的要求，人民銀行、財政部建立聯合工作組，並於近日召開工作組

首次正式會議。





《上海證券報》



力推「長錢長投」，更好發揮資本市場功能

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近日中央金融辦、中證監聯合發布的《關於推動中長期資金入市的指導意見》，著眼於「長錢更

多、長錢更長、回報更優」的總體目標，大力引導中長期資金入市，旨在形成中長期資金更好發

揮引領作用、投融資兩端發展更為平衡、資本市場功能更好發揮的新局面。



國泰君安、海通證券換股比例０﹒６２：１

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中國資本市場史上規模最大的Ａ＋Ｈ雙邊市場吸收合併案例迎來新進展。１０月９日晚，國泰君

安、海通證券於上交所和香港聯交所同步發布合併重組相關預案及復牌公告，兩家公司股票擬於

１０月１０日復牌。



習近平致信中國紅十字會全國會員代表大會

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在中國紅十字會第十二次全國會員代表大會召開之際，國家主席習近平致信大會，向全國廣大紅

十字工作者、會員、志願者致以誠摯問候，並對做好紅十字工作提出希望。





《證券時報》



增量資金借「基」入市，最大規模ＥＴＦ突破４３００億

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ＥＴＦ市場又有歷史性突破－－截至１０月８日，華泰柏瑞滬深３００ＥＴＦ的管理規模超過

４３００億元，再創歷史新高。１０月８日、９日，ＥＴＦ市場合計成交額連續兩個交易日日均

超過５０００億元，也就是說節後ＥＴＦ市場成交額已在萬億級別，增量資金正借「基」入市。



海外業務破浪前行，上市公司「第二引擎」動力強勁

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今年上半年，Ａ股上市公司海外業務破浪前行，當期收入同比增長１５﹒３４％，佔同期營業總

收入的比重為１９﹒１４％，成為業績增長的「第二引擎」。其中，電子、通信、汽車等全球價

值鏈密集型行業海外業務增長尤為顯著。這背後，是中國製造轉向「中國智造」的階段使然。越

來越多的中國企業借助海外建廠、強強聯合併購重組等方式，布局邁向全球「百年老店」。



加強國債協同管理，更好支持逆周期調節

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人行與財政部就國債買賣建立聯合工作組，並於近日召開首次會議明確，下一步要在規範中維護

債券市場平穩發展，為人行國債買賣操作提供適宜的市場環境。聯合工作組是兩部門加強協調配

合，以更大合力深化國債市場發展的直接體現。可以預見，未來國債發行節奏、期限結構、托管

制度等都將迎來兩部門的持續優化。（ｌｃ）

