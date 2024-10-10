《鍾之日記》人行出新招，憧憬真放水

《鍾之日記》１０月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國慶長假復市第三日，滬深股市經歷一日大升一日大跌的行情後，今日進入較為克制的震盪

行情。人民銀行今早出手安撫市場，在開盤前率先宣布「互換便利（ＳＦＩＳＦ）」即日生效，

支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ＥＴＦ、滬深３００成分股等資產為抵押，

從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。人行創設新工具為股市增資，Ａ股今早高

開後，滬深表現不一，滬綜指大幅波動，一度跌逾１％又再回升近４％，不過午後上升動能不足

，滬綜指最終僅收升１﹒３％，報３３０１點，勉強守住三千三。深市表現遜，半導體板塊回調

、互聯網金融概念大跌，深成指收跌０﹒８％，創業板指挫２﹒９５％。兩市成交額２﹒１萬億

元人民幣，較昨日大減２７﹒６％。



＊恒指今回升３％，全周則跌６﹒５％＊



人行針對Ａ股的新招落地，亦為港股帶來利好，加上憧憬周六財政部記者會，將提及增發萬

億國債等事宜，真放水，恒指結束過去兩日連跌，今日止跌回升。恒指今早高開４００點後，早

段跟隨Ａ股走勢反覆，其後升幅擴大。恒指收報２１２５１，升６１４點或升３％，計及全周恒

指則跌１４８４點或６﹒５％，中斷三連漲趨勢。主板成交逾３２５３億元，較上日成交大幅回

落約千億元。

高盛指，周二（８日）國慶長假後復市，因缺乏更多重大刺激措施，對沖基金拋售中國股票

的規模創新高，對沖基金除減少好倉外，亦增加淡倉，賣出持倉規模為沽空數量的兩倍。



＊財政部如何「放水」左右下周股市＊



港股明日重陽節假期休市，滬港通及深港通均關閉，下周一（１４日）恢復，市場高度關注

周六（１２日）上午財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量

發展」有關情況。

市場猜想年內增量財政政策規模可能不低於２萬億元人民幣，形式包括調增赤字率、發行特

別國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。

法國興業銀行發表研究報告稱，財政部發布會不太可能宣布５萬億至１０萬億元人民幣的一

次性「超大規模財政刺激」。該行認為，努力解決結構性問題並加大財政力度更為現實和明智。

對於今年，在不增加年度債券發行額度的情況下，可能宣布不超過１萬億元人民幣的額外支持措

施。

有市場評論認為，由於今日港股預先炒作，若公布的增發國債金額少於兩萬億人民幣，可能

對港股下周帶來壓力。



＊國泰君安合併海通證券，復牌大漲＊



錯過９月２４日以來「券商牛」行情的國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）和海

通證券（０６８３７）（滬：６００８３７），較此前計劃提前８個交易日於今日復牌，Ａ股均

雙雙一字漲停，Ｈ股分別收升５５％、９５％。這兩家上海頂級券商加快了合併的步伐，總資產

超過１﹒６萬億元的券商「巨無霸」越來越近。

根據昨日晚間的公告，國泰君安擬議合併海通證券，換股比例確定為０﹒６２：１，即每１

股海通證券Ａ股及Ｈ股，可換取０﹒６２股國泰君安Ａ股及Ｈ股。據悉，合併後的公司在資產、

客戶規模、證券與期貨經紀等業務均居行業第一，網點覆蓋１７個國家地區。

據內媒引述機構人士評論指，國泰君安和海通證券復牌，大概率會迎來估值修復，並帶動整

個券商板塊的表現。內媒亦引述接近兩家券商的消息人士稱，合併持續加速，速度超預期，進度

超級順利。

花旗的研究報告指，海通證券及國泰君安合併的互換比例，意味著海通的Ｈ股及Ａ股分別約

有３０％的上升空間和２﹒２％的下跌風險。不過海通證券Ｈ股及Ａ股上漲潛力可能強於其靜態

估計，因為在停牌期間，券商行業的評級大幅提升，料海通證券Ａ股及Ｈ股將迎頭趕上，有可能

提升其他潛在並購市場情緒。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

