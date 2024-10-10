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AH股新聞

10/10/2024 15:28

《車企血戰》大眾中國裁員進展：涉進口車業務，最高給Ｎ＋６賠償

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《２１財經》從多個獨立信源處獲悉，德國大眾汽車（港稱
福士）在中國的裁員仍在進行中，主要涉及進口車業務，規模近百人。進口車業務涉及的子公司
是大眾進口汽車（中國）銷售公司（ＶＧＩＣ）。
　　報道稱，在本輪裁撤中國員工的過程中，大眾中國給予他們兩種選擇：一是調離北京，去安
徽合肥工作；二是直接裁員，給予賠償－－最高可達Ｎ＋６。之所以要將員工調任至合肥，是因
為現在大眾中國的整體重心正在向合肥遷移。大眾在安徽有多個相關子公司，包括ＣＡＲＩＡＤ
、大眾安徽、大眾汽車（中國）科技有限公司（ＶＣＴＣ）等。
　　報道指，進口車業務目前主要銷售途銳品牌，裁員前，其規模不足３００人。途銳是大眾所
有進口車裏最貴的車型，曾憑借１２缸發動機和５﹒９秒百公里加速等配置將售價拉高至１５８
萬元（人民幣．下同），目前已經降價至４９﹒９８萬元，２０２３年國內銷量僅為６５４３台
，遠不及蔚來（０９８６６）、理想（０２０１５）等新勢力一個月的銷量。
　　一位接近大眾中國的知情人士稱，銷量不佳就不需要那麼多人力支持，「裁員也正常」，而
之前其進口車業務也經歷過多次裁員，預計未來進口車業務或會合併到大眾安徽，由大眾安徽去
銷售途銳品牌。（ｊｑ）

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