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AH股新聞

10/10/2024 15:34

《大灣區》第１３６屆廣交會１０月１５日至１１月４日分三期舉行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》商務部新聞發布會表示，第１３６屆廣交會將於１０月１５日
至１１月４日在廣州分三期舉辦，線上平台繼續常態化運營。
　　據了解，第１３６屆廣交會展覽總面積１５５萬平方米，展位總數７﹒４萬個，設５５個展
區、１７１個專區。線下展參展企業超３萬家，其中出口展企業約２﹒９４萬家，比上屆增加近
８００家，新參展企業近４６００家。三期分別聚焦「先進製造」、「品質家居」、「美好生活
」題材。（ｊｑ）

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