《中國要聞》民營經濟促進法草案公開徵求意見，突出平等對待原則

《經濟通通訊社１０日專訊》司法部、國家發展改革委今日在門戶網站公布《中華人民共和

國民營經濟促進法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。草案共９章７７條，從公平競

爭、投資融資、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任等方面作出規定，特別是

規定「公平競爭」突出平等對待原則。

草案主要規定了以下８項內容：

一是明確總體要求。明確促進民營經濟持續、健康、高質量發展是國家長期堅持的重大方針

政策，國家依法鼓勵、支持、引導民營經濟發展。

二是保障公平競爭。強調市場准入負面清單以外領域包括民營經濟組織在內的各類經濟組織

依法平等進入，落實公平競爭審查制度，規範招標投標、政府採購等行為，促進民營經濟組織公

平參與市場競爭、平等使用生產要素。

三是改善投融資環境。支持民營經濟組織參與國家重大戰略和重大工程，建立健全融資風險

市場化分擔機制，優化民營經濟投融資環境，降低制度性交易成本。

四是支持科技創新。鼓勵民營經濟組織參與國家科技攻關，支持有能力的民營經濟組織牽頭

承擔重大技術攻關任務，保障民營經濟組織依法參與標準製定和公共數據資源的開發利用，加強

對其知識產權的保護。



＊禁止利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛＊



五是注重規範引導。對發揮民營經濟組織中黨組織的政治引領作用，保護勞動者合法權益，

民營經濟組織完善治理結構和管理制度，完善從源頭防範和治理腐敗體制機制，履行社會責任等

作出規定。

六是優化服務保障。建立暢通有效政企溝通機制，防止多頭執法，健全失信懲戒和信用修復

制度。

七是加強權益保護。規範涉及限制人身自由和查封、扣押、凍結等強制措施，並要求依照法

定權限、條件和程序進行。禁止利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛。規範異地執法行為。圍

繞加強帳款支付保障工作，強化預算管理，有針對性細化支付帳款規定，設置帳款拖欠協商調解

處置程序等。

八是強化法律責任。針對不同違法主體和情形規定了相應法律責任，強化剛性約束。

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