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AH股新聞

10/10/2024 09:27

《Ａ股行情》人行撐市新工具落地，滬綜指高開０﹒５８％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今早宣布落地「證券、基金、保險公司互換便利」
（ＳＦＩＳＦ），首期規模５０００億元（人民幣．下同），即日起，接受符合條件的證券、基
金、保險公司申報，將為Ａ股市場注入「活水」。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）
高開０﹒５８％，報３２７７﹒６９點，深成指高開０﹒４９％。
　　國泰君安（滬：６０１２１１）、海通證券（滬：６００８３７）復牌雙雙漲停，兩公司披
露重大資產重組預案，海通證券與國泰君安的換股比例為１：０﹒６２，國泰君安擬募集配套資
金至多１００億元，以支持與海通證券的合併。
　　人民銀行今早盤前公告，決定「創設證券、基金、保險公司互換便利」
（Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ，　Ｆｕｎｄｓ　ａｎｄ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ　ｃｏｍｐａｎｉｅｓ
　Ｓｗａｐ　Ｆａｃｉｌｉｔｙ，簡稱：ＳＦＩＳＦ），支持符合條件的證券、基金、保險公司
以債券、股票ＥＴＦ、滬深３００成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等
級流動性資產。首期操作規模５０００億元，視情可進一步擴大操作規模。
　　華創金融徐康團隊向《財聯社》表示，人行推出工具是為了穩定市場預期，開放申請的時間
點超預期；不過，運作細則需要明確，比如哪些主體符合條件可以用，是否會採用機構白名單制
度，哪一類資產符合標準可以質押，質押率如何確認等；此外，預計會考慮額度管控制度以平穩
市場，或可能動態管理額度，從而更符合工具屬性。（ｃｔ）

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