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AH股新聞

10/10/2024 15:06

《Ａ股行情》互換便利生效，滬指震盪收升１％，２﹒１萬億成交縮

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國慶長假復市第三日，滬深股市經歷一日大升一日大跌的行情
後，今日進入較為克制的震盪行情。
　　滬綜指昨日收挫６﹒６％終止十連升，錄逾四年半最大單日跌幅，市場信心深受打擊。人民
銀行今早馬上出手安撫市場，在開盤前率先宣布「互換便利（ＳＦＩＳＦ）」即日生效，支持符
合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ＥＴＦ、滬深３００成分股等資產為抵押，從人民
銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期規模５０００億元（人民幣．下同），視情
可進一步擴大操作規模。
　　人行創設新工具為股市增資，Ａ股今早高開後，滬深表現不一，滬綜指高開０﹒５８％，一
度跌逾１％，低見３２８８點，在一眾滬深３００成分股、中字頭板塊持續強升下，滬綜指觸底
回升近４％，最高見３３７９點，不過午後上升動能不足，滬綜指最終僅收升１﹒３％，報
３３０１點，勉強守住三千三。深市表現遜，半導體板塊回調、互聯網金融概念大跌，深成指收
跌０﹒８％，創業板指挫２﹒９５％。
　　滬深兩市成交額２﹒１萬億元，較昨日的２﹒９萬億大減２７﹒６％。
　　港股明日重陽節假期休市，滬港通及深港通均關閉，下周一（１４日）恢復，市場關注周六
（１２日）上午財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展
」有關情況。猜想年內增量財政政策規模可能不低於２萬億元，形式包括調增赤字率、發行特別
國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９９７﹒７９　　＋１﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３０１﹒９３　　＋１﹒３２　　　　９４７８﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４６０﹒７２　　＋１﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０４７１﹒０８　－０﹒８２　　　１１９５２﹒００　　
　　深圳創業板指數　２２１２﹒９１　　－２﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７３﹒６７　　＋１﹒７１　　　　　４﹒５５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２６﹒８２　　＋１﹒１０　　　　　１﹒７９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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