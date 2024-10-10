《Ａ股行情》互換便利生效，滬指震盪收升１％，２﹒１萬億成交縮

《經濟通通訊社１０日專訊》國慶長假復市第三日，滬深股市經歷一日大升一日大跌的行情

後，今日進入較為克制的震盪行情。

滬綜指昨日收挫６﹒６％終止十連升，錄逾四年半最大單日跌幅，市場信心深受打擊。人民

銀行今早馬上出手安撫市場，在開盤前率先宣布「互換便利（ＳＦＩＳＦ）」即日生效，支持符

合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ＥＴＦ、滬深３００成分股等資產為抵押，從人民

銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期規模５０００億元（人民幣．下同），視情

可進一步擴大操作規模。

人行創設新工具為股市增資，Ａ股今早高開後，滬深表現不一，滬綜指高開０﹒５８％，一

度跌逾１％，低見３２８８點，在一眾滬深３００成分股、中字頭板塊持續強升下，滬綜指觸底

回升近４％，最高見３３７９點，不過午後上升動能不足，滬綜指最終僅收升１﹒３％，報

３３０１點，勉強守住三千三。深市表現遜，半導體板塊回調、互聯網金融概念大跌，深成指收

跌０﹒８％，創業板指挫２﹒９５％。

滬深兩市成交額２﹒１萬億元，較昨日的２﹒９萬億大減２７﹒６％。

港股明日重陽節假期休市，滬港通及深港通均關閉，下周一（１４日）恢復，市場關注周六

（１２日）上午財政部部長藍佛安將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展

」有關情況。猜想年內增量財政政策規模可能不低於２萬億元，形式包括調增赤字率、發行特別

國債和超長期特別國債、擴大專項債券使用範圍等。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９９７﹒７９ ＋１﹒０６

上證綜合指數 ３３０１﹒９３ ＋１﹒３２ ９４７８﹒００

上證Ａ股指數 ３４６０﹒７２ ＋１﹒３２

深證成份指數 １０４７１﹒０８ －０﹒８２ １１９５２﹒００

深圳創業板指數 ２２１２﹒９１ －２﹒９５

上證Ｂ股指數 ２７３﹒６７ ＋１﹒７１ ４﹒５５

深證Ｂ股指數 １２２６﹒８２ ＋１﹒１０ １﹒７９

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