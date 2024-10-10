《Ａ股焦點》金地、保利等內房９月簽約額減少，地產股近乎全線跌

《經濟通通訊社１０日專訊》多家內房企業昨日晚間公告今年９月和前９個月的簽約情況，

同比均下降，包括保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）、金地集團

（滬：６００３８３）等。

地產板塊今早幾乎全線下跌，其中陽光股份（深：０００６０８）、合肥城建

（深：００２２０８）跌停，華僑城Ａ（深：００００６９）瀉８﹒７％，綠地控股

（滬：６００６０６）瀉８﹒３％，金地集團、招商蛇口挫近５％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌４％，格力地產（滬：６００１８５）跌３﹒４％，保利發展先跌後回

升，現升０﹒３％。



＊９月金地簽約額同比減六成，保利減四成＊



金地集團公告，９月簽約面積３７﹒７萬平方米，同比下降４５﹒０２％；簽約金額５２億

元（人民幣．下同），同比下降６０﹒３３％。首９月累計簽約面積３５９﹒３萬平方米，同比

下降４６﹒２９％；累計簽約金額５２８﹒１億元，同比下降５６﹒６９％。

招商蛇口９月簽約銷售面積６９﹒４８萬平方米；簽約銷售金額１４３﹒５８億元，同比減

２９﹒０７％。首９月累計簽約銷售面積６４２﹒４４萬平方米；累計簽約銷售金額

１４５１﹒７１億元，同比減３５﹒８５％。

保利發展９月簽約面積１２４﹒９８萬平方米，同比減３６﹒３６％；簽約金額

２０９﹒１６億元，同比減４１﹒９３％。首９月簽約面積１３４９﹒６２萬平方米，同比減

２９﹒６６％；簽約額２４１６﹒８６億元，同比減２７﹒８９％。（ｊｑ）

