《Ａ股焦點》金地、保利等內房９月簽約額減少，地產股近乎全線跌

《經濟通通訊社１０日專訊》多家內房企業昨日晚間公告今年９月和前９個月的簽約情況，
同比均下降，包括保利發展（滬：６０００４８）、招商蛇口（深：００１９７９）、金地集團
（滬：６００３８３）等。
地產板塊今早幾乎全線下跌，其中陽光股份（深：０００６０８）、合肥城建
（深：００２２０８）跌停，華僑城Ａ（深：００００６９）瀉８﹒７％，綠地控股
（滬：６００６０６）瀉８﹒３％，金地集團、招商蛇口挫近５％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌４％，格力地產（滬：６００１８５）跌３﹒４％，保利發展先跌後回
升，現升０﹒３％。
＊９月金地簽約額同比減六成，保利減四成＊
金地集團公告，９月簽約面積３７﹒７萬平方米，同比下降４５﹒０２％；簽約金額５２億
元（人民幣．下同），同比下降６０﹒３３％。首９月累計簽約面積３５９﹒３萬平方米，同比
下降４６﹒２９％；累計簽約金額５２８﹒１億元，同比下降５６﹒６９％。
招商蛇口９月簽約銷售面積６９﹒４８萬平方米；簽約銷售金額１４３﹒５８億元，同比減
２９﹒０７％。首９月累計簽約銷售面積６４２﹒４４萬平方米；累計簽約銷售金額
１４５１﹒７１億元，同比減３５﹒８５％。
保利發展９月簽約面積１２４﹒９８萬平方米，同比減３６﹒３６％；簽約金額
２０９﹒１６億元，同比減４１﹒９３％。首９月簽約面積１３４９﹒６２萬平方米，同比減
２９﹒６６％；簽約額２４１６﹒８６億元，同比減２７﹒８９％。（ｊｑ）
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