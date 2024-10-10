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AH股新聞

10/10/2024 09:53

【傾力救市】官媒：市場期待加力政策，增發特別國債可能性較大

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國新辦昨日預告財政部長藍佛安將於周六（１２日）出席新聞
發布會，介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況並答記者問。人
民銀行主管媒體《金融時報》發文指，市場對這場發布會反應積極，業界期待財政政策接力，有
專家認為通過特別國債增發的可能性較大。
　　報道引述中國首席經濟學家論壇理事長連平指出，財政部已設立特別國債收支科目，表明通
過特別國債增發的可能性較大。此外，預計年底前，部分專項債額度將提前下達，使用範圍可能
擴大。連平並預計，土地儲備和地方政府債務化解或將是政策發力的重點方向。下一步宏觀政策
要提高針對性、一致性和持續性，讓市場形成穩定預期，激活更大市場活力。
　　財政部周六開發布會的消息昨日公布後，人民銀行亦公布，人行與財政部已就落實「豐富貨
幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣」建立聯合工作組，並於近日召開工作
組首次正式會議。人行稱，雙方一致認為，央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管
理的重要手段，下一步要繼續加強政策協同，不斷優化相關制度安排，在規範中維護債券市場平
穩發展，為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。（ｓｌ）

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