  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2024 11:47

《數字人幣》官媒闢謠：數字人民幣平台從未發放數字資產紅利

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行主管媒體《金融時報》發文闢謠稱，「數字人民幣平
台發放數字資產紅利」、「將開啟數字資產認購」是謠言。
　　文章指，近日有民眾反映，有不法分子冒用中國人民銀行數字貨幣研究所名義發布虛假公告
，謠稱「經財政部與國家數據局聯合審批，數字人民幣平台將下發已領取專屬提現通道用戶的數
字資產紅利」、「將開啟第二批資產登記審核以及綠色通道額度的認購」等，造成惡劣社會影響

　　文章強調，經查，此類「公告」、「平台」為偽造，相關信息均不屬實。數字貨幣研究所從
未發布過上述信息，從未組織登記或認購「數字資產」、發放「數字資產紅利」等。有關單位、
企業和廣大群眾應提高警惕，加強甄別，謹防上當受騙。
　　文章並提醒，數字人民幣Ａｐｐ是數字人民幣面向用戶的官方服務平台，使用數字人民幣
Ａｐｐ應認準官方下載渠道，試點地區用戶可在蘋果、谷歌、華為、小米、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏ
、魅族、榮耀等手機應用市場和百度、應用寶、３６０手機助手、豌豆莢等主流應用市場搜索「
數字人民幣」，還可登錄網址ｗｗｗ﹒ｐｂｃｄｃｉ﹒ｃｎ，下載並註冊數字人民幣Ａｐｐ。
（ｓｌ）

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

高息定存 | 恒生推3個月及4個月定存息高達3.5厘

08/10/2024 16:58

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處