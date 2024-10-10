【數據前瞻】瑞銀料中國第三季ＧＤＰ或放緩至４﹒２％－４﹒４％

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期，中國第

三季ＧＤＰ按年增速可能放緩至４﹒２％至４﹒４％，其中多數國內經濟活動增速放緩，但出口

按年增速上行。

對於中國即將發布的９月經濟數據，汪濤估計，房地產銷售和新開工面積的按年降幅擴大，

同時其經季節性調整後的水平或較８月進一步環比輕微下降。估計基建和製造業投資按年增速將

輕微放緩，房地產投資仍將按年大幅下降，社會消費品零售料按年增長２﹒４％，增速小幅改善

，出口增速放緩但保持穩健，料按年增長７﹒５％。



＊若短期出台財政刺激措施並較快落實，料全年ＧＤＰ可達４﹒８％＊



汪濤又指，目前市場正預期政府會出台大規模財政刺激措施，而更為合理的預期是政府可能

在短期內推出１﹒５萬億至２萬億元人民幣更溫和的財政刺激措施；同時，在該行此前基準預測

的基礎上，２０２５年廣義財政政策支持或再擴張２萬至３萬億元人民幣。如果政府很快出台上

述財政刺激政策、並較快落實其中大部分措施，今年ＧＤＰ增速有望達到４﹒８％。在這之後，

如果政府在２０２５年出台大規模增量財政刺激政策，並且美國沒有對華大幅加徵關稅，

２０２５年中國ＧＤＰ增速可能達４﹒５％。（ｓｌ）

