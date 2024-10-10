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AH股新聞

10/10/2024 14:08

《ＡＩ熱潮》字節發布首款生成式ＡＩ耳機Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ

　　《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動發布首款生成式ＡＩ硬件設備。字節跳動旗下豆包今
日發布首款ＡＩ智能體耳機Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ。Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ採用開放式設計，單
耳６﹒６克同類型產品最輕；耳機接入豆包大模型，並與豆包Ａｐｐ深度結合。用戶戴上耳機後
，無需打開手機，便能通過語音喚起豆包進行對話，能夠在信息查詢、旅遊出行、英語學習及情
感交流等場景為用戶提供幫助。
　　Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ目前已在各大電商平台開啟預售，１０月１７日正式發貨，售價
１１９９元人民幣。
　　豆包相關負責人表示，這款耳機是豆包在ＡＩ場景的一個探索和嘗試，希望Ｏｌａ　
Ｆｒｉｅｎｄ能成為隨時陪伴用戶耳邊的朋友。豆包的各種能力也會在後續持續迭代，為用戶在
生活中各個場景提供幫助。
　　據悉，Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ耳機的硬件部分由字節跳動今年９月前後收購的開放式耳機品
牌Ｏｌａｄａｎｃｅ團隊完成。Ｏｌａｄａｎｃｅ成立於２０１９年，由前ＢＯＳＥ高管李浩乾
與多名ＢＯＳＥ工程師共同創立，是最早提出ＯＷＳ（Ｏｐｅｎ　Ｗｅａｒａｂｌｅ　
Ｓｔｅｒｅｏ）專利技術的專業耳機廠商。（ｓｌ）

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