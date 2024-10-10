《ＡＩ熱潮》字節發布首款生成式ＡＩ耳機Ｏｌａ　Ｆｒｉｅｎｄ

《經濟通通訊社１０日專訊》字節跳動發布首款生成式ＡＩ硬件設備。字節跳動旗下豆包今

日發布首款ＡＩ智能體耳機Ｏｌａ Ｆｒｉｅｎｄ。Ｏｌａ Ｆｒｉｅｎｄ採用開放式設計，單

耳６﹒６克同類型產品最輕；耳機接入豆包大模型，並與豆包Ａｐｐ深度結合。用戶戴上耳機後

，無需打開手機，便能通過語音喚起豆包進行對話，能夠在信息查詢、旅遊出行、英語學習及情

感交流等場景為用戶提供幫助。

Ｏｌａ Ｆｒｉｅｎｄ目前已在各大電商平台開啟預售，１０月１７日正式發貨，售價

１１９９元人民幣。

豆包相關負責人表示，這款耳機是豆包在ＡＩ場景的一個探索和嘗試，希望Ｏｌａ

Ｆｒｉｅｎｄ能成為隨時陪伴用戶耳邊的朋友。豆包的各種能力也會在後續持續迭代，為用戶在

生活中各個場景提供幫助。

據悉，Ｏｌａ Ｆｒｉｅｎｄ耳機的硬件部分由字節跳動今年９月前後收購的開放式耳機品

牌Ｏｌａｄａｎｃｅ團隊完成。Ｏｌａｄａｎｃｅ成立於２０１９年，由前ＢＯＳＥ高管李浩乾

與多名ＢＯＳＥ工程師共同創立，是最早提出ＯＷＳ（Ｏｐｅｎ Ｗｅａｒａｂｌｅ

Ｓｔｅｒｅｏ）專利技術的專業耳機廠商。（ｓｌ）

