《中國要聞》李強晤澳洲總理：中方願與澳方更多分享發展機遇

《經濟通通訊社１０日專訊》據《新華社》報道，當地時間１０日，國務院總理李強在老撾

萬象出席東亞合作領導人系列會議期間會見澳洲總理阿爾巴尼斯，稱中澳關係的本質是互利共贏

。中方願同澳方更多分享發展機遇，繼續加強宏觀經濟政策交流，拓展貿易投資、綠色發展、科

技創新等領域合作，為兩國共同發展增添更多動力。

李強表示，當前中澳關係總體繼續向好發展，兩國各領域對話合作穩步推進，地方和人文交

流更加活躍。中方願同澳方進一步加強相互理解，持續攜手前行，打造更加成熟穩定、更加富有

成果的中澳全面戰略夥伴關係。歡迎更多澳洲企業來中國投資興業，也希望澳方能為中國企業赴

澳投資經營提供公平、安全、非歧視、可預期的營商環境。雙方要擴大人文交流和人員往來，夯

實兩國關係的友好基礎。



＊阿爾巴尼斯：願同中方加強高層及各級別對話合作＊



阿爾巴尼斯表示，澳中關係當前發展勢頭積極穩定，外交、經濟等領域對話密集開展。澳方

願同中方進一步加強高層及各級別對話合作，本著相互尊重的精神坦誠溝通，深化經貿、綠色經

濟、清潔能源、氣候變化、人文等領域合作，推動兩國關係持續向好發展。澳方堅持一個中國政

策。澳方願同中方在多邊領域加強協調，共同維護地區和世界和平、穩定與繁榮。（ｓｌ）

