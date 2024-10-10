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AH股新聞

10/10/2024 17:16

【大國博弈】外交部：對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施

　　《經濟通通訊社１０日專訊》外交部網站今日發布關於對美國軍工企業及高級管理人員採取
反制措施的決定，自２０２４年１０月１０日起施行。
　　外交部稱，美國近日宣布向中國台灣地區提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美
三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。
　　中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施，對邊緣自治運營公司、亨廷頓
．英格爾斯工業公司、斯凱迪奧公司等３家後附《反制清單》列明的企業，凍結在中國境內的動
產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。
　　此外，對史蒂文．魯德（搖桿舵公司創始人）、詹姆斯．伊克斯（內華達山脈公司副總裁）
、大衛．薩頓（洛克希德．馬丁公司亞洲區主任）、樸英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特里克
．揚科夫斯基（諾斯羅普．格魯曼公司印太項目主任）、約翰．普維斯（邊緣自治運營公司前首
席執行官）、喬什．布倫加特（邊緣自治運營公司首席運營官）、克里斯托弗．卡斯特納（亨廷
頓．英格爾斯工業公司總裁、首席執行官）、亞當．布賴（斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行
官）、湯姆．莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理）等１０名企業高級管理人員，凍結在中國境內
的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活
動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。（ｊｑ）

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