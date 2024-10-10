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AH股新聞

10/10/2024 17:13

《打擊貪腐》人行前副行長范一飛受賄３﹒８６億被判死緩

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛受賄一案今日在湖北
省黃岡市中級人民法院一審公開宣判。法院以受賄罪判處范一飛死刑，緩期二年執行，剝奪政治
權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁
，不得減刑、假釋；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
　　判決指，經審理查明，１９９３年至２０２２年，范一飛利用擔任原中國人民建設銀行信託
投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主任、財務
會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委
委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權、
地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，
直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣３﹒８６億餘元人民幣。
　
＊死緩期滿減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑假釋＊
　
　　法院認為，范一飛的行為構成受賄罪；受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特
別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其到案後如實供述自己
罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息
已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據范一飛
犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑
、假釋。
　　６０歲的范一飛２０２２年１１月落馬，是中共二十大後首位落馬的金融系統副部級官員。
去年６月初，范一飛被開除黨籍和公職，中紀委國家監委當時的通報顯示，范一飛所涉問題包括
：縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易；違規干預、插手執法活動；毫無紀法底線，膽
大妄為，「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利
為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物等。（ｓｌ）

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