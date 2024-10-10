【大國博弈】澳洲龍蝦年底恢復進口？中國外交部：願對話解決問題

《經濟通通訊社１０日專訊》對於澳洲總理阿爾巴尼斯稱中國將在年底前解除對澳洲龍蝦的

進口禁令，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，願與澳方一道通過對話解決雙方

關切問題，使兩國關係更加成熟和穩定。

阿爾巴尼斯表示，他在老撾舉行的東盟會議期間與中國國務院總理李強會晤時，就年底前全

面恢復龍蝦貿易的時間表達成了一致。這標誌著長達四年的外交爭端的結束。（ｓｌ）

