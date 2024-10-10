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AH股新聞

10/10/2024 14:59

《中國監管》上海一銀行客戶經理收３０萬違規放貸１億，囚五年半

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上海市寶山區人民檢察院近日披露一宗違規放貸案件詳情。案
情顯示，上海一家銀行的一名對公客戶經理收受３０多萬元（人民幣．下同）好處費，違規向資
質較差的中小微企業發放貸款合共１億元，直到當中出現了２１００萬元逾期壞帳後，該名客戶
經理馬上辭職。銀行方面很快發現問題並報警，最終該名客戶經理被法院以違法發放貸款罪、非
國家工作人員受賄罪判處有期徒刑５年半，並處罰金１５萬元。
　
＊中介偽造資料為資質差中小微企業申請貸款＊
　
　　報道指，案中客戶經理姓張，畢業後進入某銀行工作，至２０１５年出任對公客戶經理，主
要負責為有貸款需求的客戶辦理貸款業務。２０１９年７月，張某接待了貸款中介李某和李某帶
來的客戶後，李某提出助其招攬中小微企業客戶並承諾所獲批貸款金額１％的好處費，條件是張
某放鬆申請材料審核的力度。
　　張某應允。李某介紹的客戶多是資質較差、難在銀行申請到貸款的中小微企業，李某為它們
偽造資產負債表、虛構購銷合同等，包裝好財務報表和經營狀況；張某收到申請材料後還「查漏
補缺」，確保達到審核標準。
　　據統計，張某共幫助李某成功辦理２３個中小微企業擔保貸款業務，銀行發放貸款共計１億
元，而張某成功收到好處費３０多萬元。２０２３年１月，這些業務中有多筆共計２１００萬元
發生逾期壞帳情況，張某察覺不對主動辭職後很快就被捕。張某最終被判囚５年半、罰款１５萬
元，李某則被法院以騙取貸款罪、對非國家工作人員行賄罪判處有期徒刑４年及罰款１１萬元。
　
＊檢察官建議涉事銀行堵塞審核機制漏洞加強監管＊
　
　　在辦理案件過程中，檢察官認為，該銀行未能及時發現張某的違法行為，反映出銀行運營管
理、風險防範存在一定隱患。檢察官遂通過對該銀行進行電話溝通、現場走訪等，進一步了解到
銀行的貸款調查和審核機制存在漏洞，貸款資金用途監管措施欠缺，於是對該銀行制發檢察建議
。該銀行回覆表示，已對檢察建議提出的內容進行分析研究，並在深化法治理念、加強員工異常
行為排查、貸款調查及審查、貸款資金監管等方面作出整改。（ｓｌ）

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