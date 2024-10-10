【券商巨無霸】國泰君安擬０﹒６２新股換海通１股合併，今早復牌

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）及海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）聯合公布，國泰君安擬議合併海通證券，ＡＨ股擬用同一

換股比例，每１股海通證券Ａ股可換取０﹒６２股國泰君安新Ａ股，以及每１股海通證券Ｈ股可

以換取０﹒６２股國泰君安新Ｈ股。國泰君安及海通證券的ＡＨ股自９月６日停牌，兩間公司已

向聯交所申請各自Ｈ股於今日上午９時起恢復買賣，並已向上交所申請各自Ａ股於今日起恢復買

賣。



＊海通證券Ｈ股換股價４﹒７９港元，較收市價溢價３２％＊



根據換股比例，每股海通證券Ｈ股換股價４﹒７９港元，比停牌收報３﹒６２７元溢價約

３２％，比經扣除中期股息的溢價約３１﹒９６％，與６月底每股資產淨值之隱含市帳率為

０﹒３５。假設擬議合併成無條件，國泰君安發行約８０﹒９９億股新股，包括約５９﹒８６億

股新Ａ股及約２１﹒１３億股新Ｈ股。



＊異議股東可獲現金選擇權＊



根據中國監管規定，將向擬議合併的國泰君安及海通證券異議股東提供現金選擇權，待所有

條件獲達成後，國泰君安異議股東將可分別按每股Ａ股及Ｈ股現金價１４﹒８６元人民幣及

８﹒５４港元出售股份。至於海通證券異議股東將按分別每股Ａ股及Ｈ股現金價９﹒２８元人民

幣及每股Ｈ股４﹒１６港元出售股份。



＊合併後將採納新公司名稱＊



至於擬議合併完成後的國泰君安作為存續公司以建立新的法人治理結構、管理架構、發展戰

略及企業文化。存續公司將於交割後採納新的公司章程及新的公司名稱，以符合存續公司之法人

治理及管理架構。（ｗｈ）

