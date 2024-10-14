《國企紅籌》中國外運控股股東擬５億人幣上限增持Ａ股

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，公司於

２０２４年１０月１３日收到控股股東中國外運長航集團通知，其擬通過上海證券交易所允許的

方式式（包括但不限於集中競價交易、大宗交易等）增持公司Ａ股股份。總體增持金額不低於

２﹒５億元（人民幣．下同），金額上限則為５億元。是次增持計劃的實施期限為６個月。

公司指出，是次增持計劃價格上限為不超過每股７﹒４３元人民幣，增持計劃是基於對公司

未來發展前景的堅定信心及中長期價值的認可，外運長航擬增持本公司股份，切實維護廣大投資

者利益，增強投資者信心，促進公司持續、穩定、健康發展。

是次增持計劃前，外運長航直接持有該公司２４﹒７２億股Ａ股股份，約占於公司已發行股

份總數的３３﹒８９％。外運長航及其聯繫人合計持有該公司４２﹒６５億股股份（包括

４０﹒７３億股Ａ股股份及１﹒９２億股Ｈ股股份），約占該公司已發行股份總數的

５８﹒４８％。

是次增持計劃前１２個月內，外運長航未披露增持公司股份計劃。外運長航承諾在是次增持

計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。今次增持計劃不觸及要約收購，亦不會導

致公司控股股東及實際控制人發生變化。（ｅｈ）

